El desembarco de Netflix en el mundo de los videojuegos ha sido, hasta ahora, mucho ruido y pocas nueces. La plataforma de streaming todavía no ha obtenido buenos resultados con esta apuesta. De hecho, en agosto se conoció que apenas un 1% de sus suscriptores han descargado sus juegos para iOS y Android. Sin embargo, la firma no se rinde y planea profundizar su estrategia. Por ello, en las últimas horas anunció la creación de su propio estudio para desarrollar los futuros títulos de su catálogo.

La compañía no brindó detalles demasiado profundos, aunque sí mencionó que el estudio estará ubicado en Helsinki, Finlandia, y que será dirigido por Marko Lastikka. El susodicho llega con un interesante currículum en sus espaldas: fue gerente general y productor ejecutivo de Electronic Arts, y vicepresidente de Zynga.

"Este es otro paso en nuestra visión de construir un estudio de juegos de clase mundial que traerá una variedad de juegos originales encantadores y profundamente atractivos, sin anuncios ni compras dentro de la aplicación, a nuestros cientos de millones de miembros en todo el mundo", aseguró Netflix.

El primer estudio creado desde cero para Netflix Games será el cuarto en el conteo general de la compañía. No olvidemos que el servicio de streaming ya adquirió otros tres desarrolladores de videojuegos en el transcurso del último año. El primero fue Night School Studio, y le siguieron Boss Fight Entertainment y Next Games.

"Estos cuatro estudios, cada uno con diferentes fortalezas y áreas de enfoque, desarrollarán juegos que se adaptarán a los diversos gustos de nuestros suscriptores", expresó la plataforma.

El primer estudio de videojuegos de Netflix es parte de una apuesta a largo plazo

Con el anuncio de su primer estudio propio de videojuegos, Netflix quiere reflejar que su estrategia en el ámbito gamer es a largo plazo. Esto quiere decir que el nuevo equipo que se radicará en Helsinki no entregará sus primeros resultados hasta dentro de algunos años.

"Todavía es pronto y tenemos mucho más trabajo por hacer para ofrecer una gran experiencia de juego en Netflix. La creación de un juego puede llevar años, por lo que nos enorgullece ver cómo estamos construyendo constantemente la base de nuestros estudios de juegos en nuestro primer año, y esperamos compartir lo que producimos en los próximos años". Amir Rahimi, vicepresidente de Netflix Games Studios.

Recordemos que Netflix ya había manifestado que su intención era experimentar y probar varias cosas durante esta primera etapa. Todavía queda por verse cómo madurará la estrategia de la plataforma de cara a los próximos años, y si logra captar una mayor atención por parte de los usuarios.

La idea del servicio de streaming es que los videojuegos no sean solo un elemento extra, sino un contenido crucial que el público también elija a la hora de suscribirse. Está claro que hasta ahora Netflix no lo ha logrado, pero la historia puede cambiar si el catálogo de títulos crece no solo en cantidad, sino principalmente en calidad.