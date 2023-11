Netflix ofrecerá la trilogía remasterizada de GTA a todos sus suscriptores a partir de diciembre. Como parte de su estrategia para impulsar la división de juegos, el servicio de video en streaming añadirá Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a sus aplicaciones para iOS y Android. Los interesados podrán registrarse desde hoy para recibir una notificación el día del lanzamiento

La trilogía remasterizada de GTA incluye tres clásicos que definieron la historia de Rockstar Games. Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas estarán disponibles para instalarse por separado o dentro de la aplicación de Netflix. Los juegos podrán descargarse gratis, aunque requieren una suscripción activa al servicio.

Una de las ventajas de los juegos que se ofrecen a través de Netflix es que no cuentan con publicidad, compras dentro de la aplicación o cargos adicionales. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition se sumará a un catálogo de más de 80 juegos entre los que se incluyen Dead Cells, Shovel Knight: Pocket Dungeon, Spiritfarer, Football Manager 2024 Mobile o Tomb Raider Reloaded.

En los últimos meses, Netflix ha cerrado acuerdos con desarrolladores para ofrecer títulos de calidad en el servicio. Sumado a los juegos basados en sus series — como Stranger Things o Narcos —, la app incluye joyas independientes como Kentucky Route Zero, Oxenfree, Twelve Minutes o World of Goo Remastered. Con la llegada de Grand Theft Auto: The Trilogy, Netflix se pone a la altura de otros servicios como Apple Arcade o Google Play Pass.

La trilogía de GTA también llegará a iPad, por lo que podrás conectar un mando de Xbox o PlayStation para tener una experiencia de consola.

Qué incluye la versión de Netflix de Grand Theft Auto: The Trilogy

Grand Theft Auto: The Trilogy: Definitve Edition incluye las versiones remasterizadas de GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas. El estudio a cargo utilizó inteligencia artificial para escalar las texturas de los juegos originales y realizó algunos cambios en los efectos visuales. Los desarrolladores copiaron el código fuente de la física para mantener la jugabilidad clásica, aunque añadieron elementos de GTA V.

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition: Bienvenidos a Liberty City. Donde todo comenzó. Con un mundo abierto enorme y diverso, un elenco salvaje de personajes de todos los ámbitos de la vida, y la libertad de explorar a voluntad, Grand Theft Auto III pone el oscuro, intrigante y despiadado mundo del crimen a tu alcance.

Grand Theft Auto: Vice City: The Definitive Edition: Bienvenidos a los años 80. De la década de los peinados grandes y los trajes color pastel llega la historia del ascenso de un hombre a la cima del grupo criminal. Grand Theft Auto regresa con la historia de traición y venganza de Tommy Vercetti en una ciudad tropical bañada de neón, llena de excesos y rebosante de posibilidades.

Grand Theft Auto: San Andreas: The Definitive Edition: Son principios de los 90. Después de que un par de policías lo incriminan por homicidio, Carl 'CJ' Johnson se ve obligado a emprender un viaje que lo lleva por todo el estado de San Andreas, para salvar a su familia y tomar el control de las calles.

Pese a que el estudio intentó mantener la esencia de la trilogía original, la remasterización de GTA estuvo rodeada de polémica. El juego llegó cargado de problemas técnicos y errores visuales que no hacían justicia a los títulos de antaño. Sumado a eso, Take-Two retiró las versiones originales de las tiendas, por lo que la única alternativa para disfrutar un GTA era esta versión descafeinada.

Aquellos que se quedaron con ganas de jugarla podrán disfrutarla en sus dispositivos móviles sin costo. Grand Theft Auto: The Trilogy: Definitve Edition estará disponible a partir del 14 de diciembre para todos los suscriptores de Netflix.

