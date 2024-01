Enero no es un mes sencillo de transitar. Del llamado blue monday (o día más triste del año) al trastorno afectivo estacional, las primeras semanas del año suelen ser duras. En especial, luego de la alegría de las fechas más señaladas del año. Por lo que volver a la rutina diaria, a menudo conlleva un esfuerzo físico y mental considerable. Una circunstancia que el mundo del espectáculo tiene en cuenta al programar sus estrenos para comenzar el nuevo ciclo anual. No es casual que las grandes historias de suspenso y otras que reivindican y celebran la nobleza humana, sean las favoritas. El motivo es obvio: estimular la imaginación y el entusiasmo durante los días más grises. Y Netflix lo sabe.

Para la compañía se ha convertido en una costumbre afortunada, abrir el calendario de nuevos contenidos durante enero. En especial, cuando la mayoría de las adiciones, provienen de la pantalla grande o son estrenos de autor para un público más selecto. Lo cierto es que enero es, y por extraño que parezca, la puerta abierta a la oferta televisiva anual. O al menos, un anuncio de lo que la plataforma planea para el resto de los meses. Un buen motivo para recobrar el entusiasmo en los días en que el ánimo está de bajón o en el peor de los casos, de definitiva capa caída.

Te dejamos siete contenidos de estrenos que podrás disfrutar durante el mes de enero en Netflix. De una nueva mirada a una tragedia latinoamericana que marcó hito en la historia del continente hasta un análisis sobre el mundo de las criptomonedas. La selección abarca una buena cantidad producciones que demuestran que la plataforma continúa insistiendo en abrir nuevos espacios a tópicos novedosos. Un punto a tener en cuenta este 2024.

Engaños

Estreno: 1 de enero

En una temporada de 8 episodios cortos, esta adaptación de la novela superventas del mismo nombre del escritor Harlan Coben, es ideal para hacer maratón. Pero también, para los amantes de un tipo de suspenso elegante que no se prodiga en mostrar sus secretos prontos. Y en especial, que mantiene la tensión de su historia a lo largo de su argumento.

Maya (Michelle Keegan) perdió a su hermana y a su esposo en sucesos violentos casi simultáneos. Pero lo más extraño y perturbador ocurrirá cuando se descubra que las balas que mataron a ambos, proceden de la misma arma. Una de su propiedad. Lo que comienza como una imposibilidad, termina por convertirse en una inquietante perspectiva sobre la trampa y la crueldad. Particularmente en el momento que Maya compruebe, que no puede confiar en nadie — o nada más — que en su intuición.

Criptoestafas

Estreno: 1 de enero

El documental, dirigido por Bryan Storkel, tiene la complicada misión de profundizar, en términos sencillos y para el público lego, la naturaleza volátil de las criptomonedas. Mucho más, analizar el terreno financiero que representa. En especial, en un momento en que crear enormes carteras de inversiones en el ámbito digital, es tan sencillo como peligroso.

De millonarios en forma casi instantánea a caídas violentas que dejan a su paso todo tipo de víctimas desamparadas por ley vigente. Las criptoestafas son un mundo desconocido para la mayoría de los confiados inversores. Lo que hace esta producción no solo necesaria, sino también, con una extraña capacidad para resumir el escenario moderno bursátil. Poco a poco, lo que comienza por un recorrido por una nueva forma de ganar dinero y ahorrar, termina en un cuento de horror que se extiende a la estabilidad actual de la moneda.

La Sociedad de la Nieve

Estreno: 4 de enero

La Sociedad de la Nieve

La historia de la tragedia del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya que se precipitó a tierra el 13 de octubre de 1972, sigue sorprendiendo y conmoviendo. Y es un éxito de Netflix. Eso, a pesar de que hay todo tipo de material que narra los sucesos que atravesaron los sobrevivientes y las durísimas condiciones que soportaron. No obstante, la película La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, tiene un punto a su favor. No intenta mostrar únicamente los horrores, sino el elemento humano en medio de lo sucedido.

Y lo logra, al tomar como material de origen, el conmovedor libro de Pablo Vierci, que narra un ángulo distinto de la catástrofe. Del dolor de los supervivientes, al vínculo que surgió entre ellos, durante una experiencia que les unió y fue elemento central de su supervivencia. La cinta se esfuerza por comprender hasta qué punto, el miedo y las peores circunstancias, pueden mostrar la nobleza del ser humano en todo su poder. Algo que la cinta de Bayona muestra con un detallado apartado visual y un guion que profundiza en el poder del espíritu humano.

Los hermanos Sun

Estreno: 4 de enero

Esta serie de drama, suspenso, acción y un refinado tipo de comedia, empieza con un asesinato. Uno que no solamente involucrará a un líder del crimen Taiwanés sino a su familia. En particular a su hijo mayor Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien), que se encontrará con la responsabilidad de proteger a su madre y su hermano más pequeño. Ambos, a salvo en otro país y sin la menor idea de la ola de violencia que está a punto de abalanzarse sobre ellos.

Con la actuación de Michelle Yeoh, la producción de Netflix convierte lo que podría ser una premisa acerca de la mafia, en una reflexión sobre los vínculos familiares. También, en una curiosa exploración acerca de la búsqueda de la identidad y de la herencia étnica, todo en una cuidadosa puesta en escena de calidad. Una serie ideal para un maratón de las primeras semanas del año.

La vida sigue

Estreno: 5 de enero

Marc (Dan Levy), atraviesa un duelo doloroso. Primero perdió a su madre y poco después, a su esposo Oliver (Luke Evans). Lo que le dejó en mitad de un sufrimiento que le llevó a la postración. Pero cuando descubre que la imagen ideal que tenía de su matrimonio comienza a desmoronarse, intentará retomar su vida. También, su necesidad de comprenderse como individuo, más allá de su relación o la pena que la soledad le provoca.

Dan Levy dirige, escribe y protagoniza este drama de Netflix con tintes de comedia, que analiza la recuperación emocional y espiritual después de una pérdida dolorosa. Pero en especial, hace énfasis en un tema poco usual: la necesidad de cerrar la puerta al pasado y continuar. Incluso si eso significa asumir que ninguna relación es perfecta. Un tópico que la cinta logra mostrar desde una honestidad sutil que es su mejor cualidad.

Lift: Un robo de primera clase

Estreno: 12 de enero

La intérprete española Úrsula Corberó, famosa por encarnar a Tokyo en La Casa de Papel, regresa a la escena de los robos de altos vueltos en Netflix de nuevo. Esta vez, de la mano del director F. Gary Gray y junto a Kevin Hart. Pero más allá de la llamativa presencia de la actriz, la cinta plantea una pregunta que entusiasmará a los amantes de las heist movies. ¿Hay realmente la posibilidad de llevar a cabo un robo perfecto?

Es el reto que se han planteado criminales — de los más sofisticados a los empujados solo por la avaricia — y que la película muestra como un objetivo atractivo. Pero más allá de eso, como un propósito que Cyrus (Hart), un ladrón especializado en hurtos complicados, no puede ignorar. Lo que comienza a plantear la probabilidad de romper el viejo paradigma que no hay crimen sin castigo. Junto a su grupo de expertos y con la decisión de demostrar su habilidad, Cyrus comenzará el proceso de robar para el FBI en un vuelo a Zurich. Solo que descubrirá que no todo es tan sencillo como creyó lo era.

La cocina

Estreno: 19 de enero

Una producción de Netflix más de robos imposibles en medio de situaciones inimaginables. El debut como director de Daniel Kaluuya sorprendió el año pasado a la crítica y este, llega a Netflix para pasar su prueba de fuego con el gran público. Pero más allá de la novedad de tener al oscarizado actor detrás de los créditos, la película promete analizar, en clave de escenario terrorífico, el desamparo cultural. Un punto complicado que la cinta logra relatar con elegancia y sin caer en excesos sermoneadores.

En una Londres futurista, empobrecida y sometida a la presión de una economía que se cae a pedazos, los menos favorecidos son las principales víctimas. Una situación que orilla a Izi, un exconvicto (interpretado por el rapero británico Kano), deberá romper las rígidas leyes para mantener a su hijo con vida. Pero lo que comienza como un atraco, pronto se convertirá en una ruptura completa del orden social de un país en crisis.



