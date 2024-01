Si pensamos en series cómicas de las últimas décadas en las que la ciencia esté muy presente, The Big Bang Theory suele ser la primera que nos viene a la mente. Sin embargo, hay otras, como Los Simpsons, en las que, sin ser tan evidente, el conocimiento científico está también en todas partes. No solo porque se ve a la perfección que los guionistas conocen las leyes de la física o que tienen claros muchos conceptos de la biología. También porque han inspirado a muchos científicos en su trabajo.

Se sabe que Los Simpsons son grandes predictores del futuro. Muchos fenómenos históricos se vieron en alguno de sus episodios varios años o incluso décadas antes de que sucedieran. Y con la ciencia pasa algo similar. Un gran número de inventos tecnológicos aparecieron en la serie antes de llegar a nuestras vidas. Algunas veces por pura casualidad y otras porque algún fan de la historia se vio inspirado por ella.

En este artículo vamos a ver ejemplos tanto de lo uno como de lo otro. Algunos de los inventos o hallazgos científicos que mostramos aparecieron en Los Simpsons y luego en la vida real, quizás por simple casualidad. Otros, en cambio, son fruto de la inspiración que esta hilarante serie ha ejercido siempre sobre los científicos.

El curioso caso del Tomaco de Los Simpsons

En el capítulo 231, emitido en la temporada 11 en el año 1999, se menciona el tomaco. Los Simpsons se acaban de mudar a una granja y Homer decide mezclar la planta del tomate con la del tabaco, utilizando radiación. El resultado es una planta con mal sabor, pero muy adictiva. Prácticamente igual que fumar. Una compañía tabacalera está a punto de comprar la cosecha, pero no llegan a tiempo, pues un montón de animales adictos engullen los tomacos y destrozan la plantación.

Esto es lo que ocurre en la serie. Pero el tomaco también existe en la vida real. En realidad, ya antes de que se emitiera el episodio, se habló de la posibilidad de un injerto entre ambas plantas en un artículo de Scientific American, en 1959. Tanto el tabaco como el tomate son plantas solanáceas, por lo que se pueden injertar entre sí. Es decir, se puede utilizar un fragmento de una de ellas y unirlo al cuerpo de otra, de manera que ambas se propaguen como un solo organismo. De este modo, según aquel artículo, se podría conseguir que el tomate produjese nicotina, una sustancia que, más allá de causar adicción a los humanos, resulta muy eficaz para ahuyentar a los insectos formadores de plagas.

No sabemos si este artículo de 1959 inspiraría a los guionistas de Los Simpsons. Lo que sí es cierto es que el episodio que se emitió 40 años después inspiró a un fan de la serie para crear por fin el tomaco. Se trata del estadounidense Rob Baur, quien llevó a cabo por fin dicho injerto en 2003. Las pruebas realizadas demostraron que, efectivamente, la planta de tomate contenía nicotina en sus hojas. Había logrado obtener el tomaco.

El detector de sarcasmo

En el episodio 225, emitido en la temporada 10, en 1999, aparece el detector de sarcasmo inventado por el profesor Frink. El aparato, protagonista de numerosos memes de internet, es capaz de detectar si una persona está hablando con sarcasmo. Y eso precisamente es lo que hace un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado por científicos de la Universidad de Berkeley y la Universidad de Washington en 2016. Aunque estos no eran fans incondicionales de Los Simpsons, como el responsable del tomaco, es más que probable que hubiese algo de inspiración en la serie.

En su caso, no se utiliza con grabaciones de voz ni con personas hablando in situ, pero sí es muy eficaz con textos escritos. Algo muy curioso es que el algoritmo se capacitó en Twitter. Se usaron tuits en los que se incluía el hashtag #sarcasm, de manera que quedaba claro que era un texto sarcástico. De esta manera, la IA fue incorporando los rasgos del discurso que se relacionan con el sarcasmo y fue capaz de detectarlo en otros textos en los que no se incluía ninguna etiqueta. Además, la probabilidad de acierto era mucho mayor si se incorporaba información de la persona que había escrito el texto.

Más allá de un posible homenaje a Los Simpsons, este detector de sarcasmo puede ser muy útil para filtrar información útil de aquella que no es cierta, por haberse mencionado de forma sarcástica.

El detector de sarcasmo de la vida real solo funciona con texto escrito.

Tapar el Sol, pero con objetivos diferentes

En los episodios 128 y 129 de Los Simpsons, el señor Burns le cuenta a Smithers un malvado plan. Pretende usar una pantalla que tape el Sol en Springfield, de manera que los ciudadanos tengan que recurrir a su energía nuclear para iluminarse.

Más de dos décadas después de que se emitiera ese episodio, otro millonario, Bill Gates, formuló un plan similar, aunque con un objetivo muy diferente. En colaboración con geoingenieros de la Universidad de Harvard y con el apoyo del ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desarrollado un proyecto para bloquear parte de la radiación solar que llega a la tierra a través de la inyección en la estratosfera de aerosoles de carbonato de calcio o azufre. El propósito de este proyecto, bautizado como SCoPEx es disminuir los nocivos efectos del calentamiento global.

A pesar de que parece científicamente viable, no hay certezas sobre su inocuidad, por lo que se habla de dejarlo como último recurso. Además, han surgido muchos detractores al proyecto y, como es lógico, lo relacionan con el malvado magnate de Los Simpsons, aun sin saber si el proyecto tiene algo de inspiración o es una simple casualidad.

El sapo de Los Simpsons

Siguiendo con el señor Burns, existe un sapo cuyo nombre está inspirado en él. Se trata de un sapo del género Rhinella, descubierto en Colombia en 2010. Uno de los responsables del hallazgo, Robert Moore, es un gran fan de Los Simpsons, por lo que no dudó en bautizarlo como sapo Simpsons, al ver que su nariz aguileña era muy similar a la del malvado millonario.

Pero su nariz no es su única peculiaridad. Estos sapos son muy raros por dos motivos. Por un lado, porque se saltan la fase de renacuajo. Las crías nacen ya formadas de los huevos. Y, por otro lado, por su tamaño, de apenas 3 o 4 centímetros de longitud.

Aun así, este es un nombre coloquial y no debe confundirse con otro sapo, llamado Osornophryne simpsoni, que sí se bautizó así de manera oficial, en honor a su descubridor, el doctor Nigel Simpson.

En la boda de Lisa aparecen muchos gadgets del futuro que fueron reales.

La boda de Lisa

Si hay un capítulo de Los Simpsons en el que aparecen muchísimos avances científicos ese es sin duda el de la boda de Lisa. En él se representa un futuro en el que los personajes, lógicamente, han envejecido. Pero también usan muchos gadgets realmente futuristas para 1995, el año en el que se emitió.

Entre ellos se encuentran el reloj con el que habla su prometido por teléfono y el vídeo chat por el que Lisa habla con su madre. También las gafas de realidad virtual con las que Bart juega al billar.

Quizás no sean inventos necesariamente inspirados en Los Simpsons. Sin embargo, lo que está claro es que hoy en día el smartwatch, el Skype y las Oculus Rift son toda una realidad, que demuestra que aquel futuro era mucho más que ficción. Y es que ese es el gran superpoder de Los Simpsons: adivinar el futuro. Normal que los científicos quieran inspirarse en ellos.

