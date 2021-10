Cuando Los Simpson llegaron a Disney+, las críticas no se hicieron esperar: la compañía había modificado el aspect ratio de la serie en su remasterización y la mayoría de sus capítulos clásicos pasaron de 4:3 a 16:9. La consecuencia directa es que ese 16:9 se hizo aplicando un recorte al 4:3 original, y por tanto, muchos elementos de la serie quedaron fuera del marco. Es decir, se perdía mucho contenido, incluso cosas vitales en algunos capítulos. Y lo mismo ha sucedido con Seinfeld.

No son pocas las series víctimas de este proceso. The Wire en HBO también está en su versión remasterizada, abandonado el 4:3 original con el se concibió y pasando a un 16:9, aunque este caso el zoom no es tan exagerado. Y es que el formato original no se aplicaba solo por cuestiones puramente técnicas (sí, la mayoría de TVs de la época eran 4:3), también por razones estéticas y creativas. En el caso, por ejemplo de The Wire, el 4:3 y los planos de barrido rápido y efecto cámara en mano de las primeras temporadas, ofrecía un mayor realismo, cercano al formato documental que su creador quería darle a la serie.

Si bien las comedias no tenían un trasfondo tan estético en su concepción y grabación, la concepción 4:3 original es la que se ideó para plantear parte de sus planos, y por tanto, su contenido. Cambiarlo sin tenerlo en cuenta la consecuencia directa está clara: una pérdida directa de la información que se muestra en pantalla.

No obstante, la llegada de Seinfeld a Netflix el asunto es más grave. Al nivel de Los Simpsons. El recorte aplicado sobre el 4:3 original aplica un zoom tan grave que incluso quedan fuera de imagen elementos a los que hace referencia la propia imagen.

Netflix repite con 'Seinfeld' el mismo error que Disney+ con 'Los Simpson'

Si bien Netflix ha remasterizado la serie a 4K y lo cierto es que visualmente, en términos de calidad luce espectacular, para ser una serie del siglo pasado. Pero ha aplicado el mismo concepto de las diferentes ediciones en HD que ha tenido la serie, tanto en otros servicios de streaming como en algunas ediciones en DVD. Un recorte brutal que ha arruinado la serie. Y en este caso, además, se han quedado por el camino referencias propias de algunos capítulos que son vitales para el desarrollo de acontecimientos que cuenta el propio capítulo:

Versión original vs versión en Netflix. Fuente: Thatoneguy64 en Twitter

En otros casos el recorte no afecta a la trama, pero sí deja composiciones extrañas en las que los personajes pierden las manos o el zoom es tan grande que genera una contexto extraño haciendo que todo se vea peor:

De momento, si quieres ver Seinfeld en Netflix tienes que pasar si o si por el aro de ver la versión modificada. Y te encontrarás situaciones en la que no entiendas parte de los gags al quedar algunas de sus referencias fuera de plano (sí, tan grave es).

Disney+ anunció e incluyó el aspecto original para Los Simpson dentro de la plataforma, dando opción a los usuarios de elegir el formato en el que quieren ver la serie. ¿Repetirá Netflix esta jugada? De momento no se sabe. Lo que sí está claro es que con cada remasterización especial para el streaming, un nueva serie queda arruinada. Parece que no aprendimos nada con el DVD y el formato panorámico que tantos disgustos nos dio.