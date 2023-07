¿Te acuerdas de ALF? Volvió y no en forma de fichas. La popular serie de televisión de la década de los ochenta regresará gracias a Ryan Reynolds. El actor canadiense pagó los derechos para producir un reboot enfocado a su canal de streaming.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Reynolds traerá de vuelta al peludo alienígena en un proyecto para Maximum Effort. ALF debutará en Maximum Moments, una serie de segmentos patrocinados en donde promoverá marcas relacionadas con el actor. Para asegurar el éxito, la producción echará mano de Paul Fusco, creador del personaje y de la serie de televisión.

Los nuevos episodios comenzarán a transmitirse a partir del 29 de julio durante un maratón de ALF. Los primeros comerciales se enfocarán en Mint Mobile (una OMV propiedad de Reynolds), los timbres inteligentes Ring, el canal de streaming Fubo y otras más. Según el actor, la idea es «desdibujar las líneas entre los espectáculos y el patrocinio», ya que ambos pueden ser entretenidos.

Si bien la noticia puede desilusionar a los fanáticos, el regreso de ALF en segmentos patrocinados serviría para medir el interés en el público. Ryan Reynolds confesó que una de las razones por las que pagaron la licencia es porque Paul Fusco y Shout! Studios — dueña de los derechos en EE. UU. — querían «devolverle la vida» al personaje.

El reboot de ALF se transmitirá el sábado 29 de julio en Amazon Freevee, Fubo y Tuvi. Los anuncios aparecerán durante el maratón de la vieja serie de TV, aunque es probable que ocurra solo en Estados Unidos. Si bien Fubo y Tuvi tienen presencia en España y México, la publicidad está enfocada a cada país y ninguno de los productos operan en la región.

ALF volvió, pero no como esperabas

Si naciste durante la década de los noventa es posible que nunca hayas escuchado hablar de ALF. La serie se enfocaba en un alienígena del planeta Melmac, el cual escapa de su hogar y termina estrellándose en la cochera de la familia Tanner. Ante la amenaza de ser capturado por el ejército de Estados Unidos, Willie y sus hijos lo esconden en su casa, donde el peludo hace de las suyas.

ALF era muy parecido a otras sitcom de esa época, aunque sus creadores se encargaron de darle una personalidad única. Paul Fusco no solo escribió los guiones, sino que también prestaba la voz al personaje en su idioma original. La producción era exigente y cada episodio de 30 minutos requería de hasta 25 horas de trabajo, lo que causaba tensión en el set.

La serie no estuvo exenta de polémicas. Max Wright, quien interpreta a Willie, no soportaba a ALF y se quejaba porque su personaje no tenía el mismo cuidado. El final fue crudo y no hubo despedidas entre los actores, quienes no regresaron para el especial de 1996. La película para TV intentaba resolver los huecos que dejó la trama, pero sin la participación de los Tanner.

Para desgracia de Fusco y compañía, ALF fue reemplazada por El Príncipe de Bel Air (El Príncipe del Rap), una serie que se convirtió en un referente y catapultó al estrellato a Will Smith. En pocos años, el alienígena sería más recordado por un meme de Los Simpsons que por su aportación a la TV.

El nuevo proyecto de Ryan Reynolds apuesta por revivir a un personaje que marcó historia hace más de 35 años. Solo el tiempo (y la audiencia) dirá si estamos preparados para un reboot de ALF o es mejor dejarlo en la memoria.

