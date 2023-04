La serie de Harry Potter no fue la única bomba que soltó Warner Bros durante el anuncio de Max, el servicio que reemplazará a HBO Max. El gigante estadounidense anunció que hará equipo con Chuck Lorre para traer de vuelta a The Big Bang Theory. El creador del popular sitcom desarrollará una nueva serie ambientada en el universo de la original, aunque no reveló si echará mano de Sheldon, Leonard, Penny y compañía.

El anuncio de una nueva serie de The Big Bang Theory es buena noticia para los fanáticos. Si bien los detalles sobre la trama o posible fecha de estreno se mantienen bajo llave, se sabe que la responsabilidad recaerá en Chuck Lorre. El productor declaró hace unos meses que estaba abierto a un posible regreso de la serie, aunque confesó que sería difícil superar el final casi perfecto.

The Big Bang Theory llegó a su fin en 2019 cuando Jim Parsons tomó la decisión de separarse del proyecto. El intérprete de Sheldon Cooper no solo estaba agotado tras rodar 11 temporadas ininterrumpidas, sino que también enfrentaba problemas personales. La inminente muerte de uno de sus perros y una lesión provocada en una obra de teatro lo orillaron a renunciar a la serie.

Cuando Parsons le comunicó sus intenciones a Chuck Lorre, el creador de la serie decidió que la doceava temporada sería la última. El productor estaba consciente de que el éxito de The Big Bang Theory recaía en la sinergia que existía entre sus personajes, por lo que si el equipo no estaba completo, el show no continuaría.

¿Volverá el reparto original en la nueva The Big Bang Theory?

Tanto Chuck Lorre como Bill Prady están conscientes que sería complicado retomar la trama luego del emotivo cierre, aunque están listos para el reto. «Sé que hay reuniones para personajes y cosas así», dijo Prady en una entrevista con Entertainment Weekly. «Pero es difícil imaginar lo que verías después del final. Fue uno de los episodios más hermosos y satisfactorios de la serie. El cierre que trajo fue asombroso. No podría reabrir la historia», declaró.

A Prady le gustaría traer de vuelta al reparto original en un nuevo proyecto bajo su dirección. Aunque la idea de volver al set con esos personajes es emocionante, el cocreador de la serie confesó que no tiene idea de cómo lo harán. Tanto Bill Prady como Chuck Lorre creen que una nueva historia tendría que homenajear al espíritu del show y abordar temas actuales, como la reciente pandemia.

Actualmente, Lorre participa en Young Sheldon, la serie de Sheldon Cooper cuando era niño que ya cuenta con seis temporadas. Para el creador de The Big Bang Theory, la razón de un spinoff es meramente económica, aunque en su caso también está involucrado el amor por el proyecto. Chuck Lorre considera que los siete personajes conforman la serie original, aunque no está cerrado a expandir la franquicia.

Es probable que el próximo The Big Bang Theory se enfoque en Leonard y Penny en su nueva etapa como padres. También existe la posibilidad que Warner fiche a todo el reparto y la nueva serie vuelva a sus orígenes. Por el momento solo queda especular y armarse de paciencia, ya que su estreno tardará en llegar.

