La icónica serie The Big Bang Theory celebra los quince años del estreno de su primer episodio. Para celebrarlo, sus creadores, Chuck Lorre y Bill Prady, ofrecieron una extensa entrevista a Entertainment Weekly. En ella, además de recordar los mejores momentos del show, hicieron un repaso a su trascendencia. Incluso, insinuaron que, a pesar de considerar el capítulo final de la serie “casi perfecto”, ambos estarían abiertos a un regreso de la historia.

Para el equipo de creadores, The Big Bang Theory marcó un hito, no solamente en el tono del humor. También, en la forma de plantear algunos temas curiosos en la televisión, como el amor a la ciencia, el sentido de la normalidad e, incluso, la identidad.

De modo que una posible mirada renovada acerca del argumento es un punto en el que les interesa profundizar. Más allá de un posible reencuentro del elenco, el dúo ha llegado a ponderar cómo superar un cierre impecable y emocional.

La historia de cinco chicos y una rubia

“Sé que hay reuniones para personajes y cosas así”, dijo Prady en la entrevista. “Pero es difícil imaginar lo que verías después del final. Fue uno de los episodios más hermosos y satisfactorios de la serie. El cierre que trajo fue asombroso. No podría reabrir la historia”. Por su parte, Lorre considera que dicho episodio de The Big Bang Theory, titulado “El síndrome de Estocolmo”, fue “casi un final perfecto”. Lo anterior, desde luego, haría muy complicado superarlo en cualquier forma.

No obstante, a pesar de eso, Prady admitió que le agradaría ver al reparto original reunido en un nuevo proyecto bajo su dirección. “¿Me gustaría pararme en un escenario en algún lugar y ver a esos personajes nuevamente? Sí, absolutamente. ¿Puedo imaginar una manera de hacerlo? No puedo”, apuntó. “Pero, personalmente, ¿me gustaría ir al Escenario 25 y ver ese decorado, ese vestuario y esa gente? Sí, me emociono solo de pensarlo. Pero no sé cómo haríamos eso”, añadió.

Un nuevo recorrido por una querida historia

Para Lorre y Prady, una nueva historia que implicara los escenarios y personajes de The Big Bang Theory, tendría que “homenajear” al espíritu del show. Lo que incluye, incluso, una mirada a cómo sobrevivió Sheldon Cooper (Jim Parsons) a la pandemia mundial.

En septiembre del 2020, el mismo actor mencionó la posibilidad de imaginar al personaje en una situación semejante. “Fue construido para algo así” comentó el intérprete. “Habría adorado la pandemia, las restricciones y la distancia social”, detalló Parson, acerca de su icónico papel.

Pero, además, el equipo detrás de la cámara de la exitosa serie analizó la posibilidad del conocido grupo de científicos y amigos en un nuevo escenario. “Por ahora, no imagino cuál; sin embargo, tendría que ser algo más que todos reunidos en un mismo lugar. Un giro de argumento sorprendente que revitalizara la serie", puntualizó.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos como Matrix y Dune. Suscríbete a HBO Max y ahorra

¿El regreso de The Big Bang Theory está cerca?

Lorre y Prady no son los únicos que han admitido que desean un regreso de The Big Bang Theory. A raíz de la exitosa reunión de Friends en un programa especial para HBO Max en el 2021, Kaley Cuoco comentó su interés “por una reunión semejante”. También lo hizo Mayim Bialik, aunque dejó claro que “todavía es muy pronto” para revivir la serie de una manera u otra.

Cuál sea el futuro de The Big Bang Theory, algo es seguro. Su querido y entrañable elenco, además del equipo detrás de cámaras, serán parte primordial del proyecto. Una buena noticia para todos los fans de quizá la última sitcom de la década.