El pasado viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que uno de los planteamientos del Gobierno es que, en algún momento de la legislatura, las gafas y las lentillas estén cubiertas por la seguridad social. No hay ninguna medida concreta y de momento no es más que una intención del ministerio.

No obstante, es interesante, en tanto, que la salud ocular (no la cobertura oftalmológica), es, junto con la dental, una de las disciplinas necesarias que no están del todo cubiertas por la seguridad social más allá del diagnóstico especialista. Y dado el coste que supone para las personas y las familias, las gafas y las lentillas, es una propuesta interesante.

Lo es, además, por una sencilla razón. En España, el 70% de la población, es decir, 7 de cada diez españoles, utiliza gafas y lentillas para ver correctamente en su día a día, bien de forma permanente, bien en situaciones determinadas, como para leer o para estar cerca de una pantalla. Esto supondría, directamente, que la medida de implantarse beneficiaría de forma directa a casi 30 millones de personas.

Mónica García ha apuntado, además, que esta medida, para la que no ha dado más detalles, se llevará a cabo de la mano del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Queda por ver cuál será la ventana de aplicación, y que especificaciones tendrá la medida cuando se ponga en marcha. Quizás el apartado más importante tiene que ver con el coste. No tanto con el total que puede costar la medida, sino con la parte que Sanidad financiará y en qué condiciones.

Sin detalles de las gafas y lentillas cubiertas por la Seguridad Social

Credit: Anton Darius / Unsplash

¿Significa que una vez puesta en marcha las gafas y las lentillas no tendrán coste adicional a través de la seguridad social? ¿Se financiará solo una parte? ¿Irá en función de la renta? Estos son solo algunos de los interrogantes que deja la propuesta de Mónica García.

De momento habrá que esperar a que haya una proposición tasada y conocer todos los detalles técnicos de la misma, pero sobre el papel todo parece indicar que será una medida bastante atractiva para el usuario.

En Europa algunos países ya cuentan con medidas similares. Por ejemplo, Francia bonifica el coste de las gafas y permite que, los mayores de 16 años, las cambien de forma gratuita dentro de un umbral de precio final. En Alemania, se reembolsa a las familias el coste de las gafas para los menores o para los que tienen discapacidad visual grave. En Reino Unido existen bonos para determinado colectivos que abaratan el coste de las gafas. No obstante, ningún país de nuestro entorno bonifica al 100% el coste de las gafas y las lentillas sin discriminación de ningún tipo.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente