Por curioso que parezca, la película considerada símbolo de Navidad en Hollywood, no se estrenó durante la festividad. De hecho, ¡Qué bello es vivir!, de Frank Capra llegó a los cines el 7 de enero de 1947. Aún más desconcertante: la cinta fue un fracaso de taquilla resonante, que preocupó a la industria. Por entonces, la tradición de los largometrajes que celebraran las fechas más queridas del año, era un experimento que involucraba una enorme inversión. Eso, sin que hubiese la seguridad de un triunfo que costeara lo desembolsado. A menudo, los estrenos de diciembre, pasaban desapercibidos entre el público, más concentrado en las fechas que en el espectáculo. Algo que ocurrió con la obra de Capra.

No obstante, la adaptación del cuento The Greatest Gift de Philip Van Doren Stern publicado en 1939, sorprendió a la crítica. No solo obtuvo múltiples nominaciones en el Premio Oscar, sino que se consideró directamente uno de los mejores largometrajes del año. Más tarde y con el correr de las décadas, la cinta — que analiza el desencanto, la desesperanza y después, el amor y la reconciliación — se volvió un clásico. Pero más allá de sus indudables cualidades cinematográficas, se hizo una infaltable de temporada. También, la que ayudó a instaurar una tradición que todavía se sostiene: ver grandes películas amables, emocionales y conmovedoras por Navidad.

Te dejamos cinco que puedes ver ahora mismo en streaming. Desde una épica batalla entre las figuras más queridas de la celebración hasta un Santa vikingo dispuesto a pelear a mano limpia por la paz. La selección incluye lo mejor que puedes disfrutar ahora mismo para preparar la gran colección que se alarga a lo largo del mes.

Reyes contra Santa (Prime Video)

Esta fantasía navideña de Paco Caballero, tiene todo para conmover, divertir y como si eso no fuera suficiente, profundizar en los grandes protagonistas de la fecha. Todo, gracias a una premisa insólita. Melchor (Karra Elejalde), Gaspar (David Verdaguer) y Baltasar (Matías Janick) están hartos de ser relegados por el feliz Papá Noel (Andrés Almeida).

Por lo que deciden enfrentarle y reclamar su lugar en la historia. Además, dejar sentado que entre todos personajes que pueblan la noche navideña, ellos tienen más derecho que nadie a ser los líderes de la celebración.

Pero lo que comienza como un asunto de fanfarronería y una guerra casi humorística, se vuelve pronto algo más serio. Eso, cuando el Krampus despierte de un sueño de siglos para arrasar la Navidad. A la vez, arrasar a todos sus enemigos y conquistar, finalmente, el corazón de una celebración que juró destruir en un pasado distante.

La película encuentra sus mejores momentos cuando convierte la rivalidad celestial en un plan de emergencia para salvar la esperanza. Más aún, para enfrentar un mal ancestral que no tiene la menor intención de volver a las sombras. Para su final, que hará saltar alguna lágrima, el mensaje es claro. Los milagros — en la fiesta más feliz del año — están a la orden del día.

El diario de Noel (Netflix)

The Noel Diary. Justin Hartley as Jake in The Noel Diary. Cr. KC Bailey/Netflix © 2022.

El popular libro The Noel Diary de Richard Paul Evans, llegó a Netflix con una adaptación que mezcla lo mejor de dos mundos. Por un lado, se trata de una comedia romántica de alto voltaje y por el otro, una historia navideña de las que hacen llorar. El resultado es una cinta ideal para estas fechas, pero que, además, más que celebrar las buenas intenciones, se hace preguntas importantes. Sobre todo, acerca del amor, el tiempo, la herencia y el origen de la esperanza.

Jake (Justin Hartley, de This is Us) es un escritor que debe llevar a cabo la ingrata tarea de limpiar la casa en la que pasó su niñez. Algo que ha intentado evitar luego de la muerte de su madre. Pero cuando finalmente decide animarse, encontrará que además de descubrir algunos secretos del pasado, también tropezará con la posibilidad del amor.

Por supuesto, todo en medio de una Navidad idílica y de un trayecto laborioso hacia la redención y el autoperdón. Sí, es tan cursi como suena, pero ¿no es la época ideal para disfrutar de argumentos semejantes? Mucho mejor si la cinta en cuestión, tiene más ambiciones de las habituales historias que culminan en un feliz para siempre.

Navidad en 8-bits (HBO Max)

El director Michael Dowse decidió reinventar la clásica película de las fechas, con algo de nostalgia. Lo que dio como resultado, una cinta entrañable, que a la vez es una exploración acerca de las grandes cosas que pueden hacerse por amor. Una premisa que añade interés al común escenario navideño de los éxitos de la época.

Jake (interpretado de niño por Winslow Fegley y de adulto por Neil Patrick Harris), sabe que el mejor regalo es una videoconsola. Transcurre la década de 1980 y la posibilidad es la de, además, tratar de demostrar amor y afecto a su distante padre. Pero lo que comienza en la tónica de encontrar el mejor obsequio posible para un hombre complicado, se transforma en la oportunidad para explorar en el afecto familiar.

En medio de todo tipo de referencias a la cultura pop y al mundo gamer, la cinta encuentra sus mejores momentos cuando explora en su argumento desde la risa. Pero también, a partir de ese hilo que a padres y a hijos, incluso en los momentos más extraños. Algo que la cinta lleva a otro nivel en su emotivo y dulce final. No apto para los de lágrima fácil.



Scrooge: Cuento de Navidad (2022)

Al cuento de Charles Dickens al que le debemos la Navidad, tal y como la conocemos en la actualidad, le han dedicado docenas de adaptaciones. Pero pocas como esta, que deja a un lado la sobriedad de una Londres helada y con aires góticos, para entrar en una fantasía psicodélica en colores neón y parpadeos estroboscópicos.

Bienvenidos al Scrooge del nuevo milenio, lo que incluye una animación de punta y bailes con versiones en rap de grandes temas navideños. Como si eso no fuera suficiente, al gruñón más querido de las fechas, le pone voz Luke Evans, que le brinda un sentido del humor sarcástico, envidiable. Pero lo mejor es que el argumento tiene mucho más en cuenta el sentido central del ya clásico relato. La Navidad es el momento ideal para mirar al pasado y comprender la vida, desde un punto de vista más amable.

El animado de Stephen Donnelly no solo lo logra, sino que, además, lleva la premisa a un nivel universal. ¿Qué perdemos al alejarnos de la esperanza? Una película infantil no dará la respuesta, pero su guion — más complejo de lo que parece — si reflexiona sobre el bien. En especial, la forma de celebrarlo en las fiestas más queridas del año. Su punto más fuerte.

Noche de paz (Movistar+)

Hay un tipo de Santa Claus para todos los gustos, pero pocos como el interpretado por David Harbour en esta cinta de Tommy Wirkola. De origen vikingo, con un complicado historial de bebida y en una crisis de conciencia, este heraldo navideño deberá enfrentar al mal. Pero no solo al comportamiento travieso de los niños, sino a un grupo de mercenarios que intentarán masacrar a una familia adinerada en plena Nochebuena.

A mitad de camino entre Solo en casa (1990), a la que referencia constantemente, y Jungla de Cristal, la trama es disparatada y sangrienta. Entre estrellas de cristal que arrancan ojos y trampas infantiles capaces de matar, la historia es una agridulce fábula que vale la pena disfrutar.

