A la hora de afrontar un viaje, casi igual de importante que tener preparado el pasaporte o la tarjeta sanitaria, es tener listo una tarifa de datos móviles para que al llegar de tu viaje, no se convierta en una pesadilla.

Aunque el roaming ha desaparecido en muchos países, por ejemplo en Europa, todavía quedan muchos destinos donde es necesario tener un plan de datos que te permita usar tu dispositivo móvil con normalidad. Por supuesto siempre hay una alternativas gratuitas, como usar el WiFi de los lugares públicos aunque no es algo muy cómodo y mucho menos seguro.

La realidad es que los teléfonos móviles se han convertido en un dispositivo imprescindible para prácticamente todo el mundo. Cuando estamos fuera, lo usamos para seguir las rutas de los mapas, estar en contacto con las redes sociales o consultar sobre la marcha cualquier información relacionada con nuestro destino. Y por supuesto, llamar por teléfono.

¿Por qué debería elegir una eSIM?

El primer motivo ya lo hemos comentado al principio: el precio. Gracias a la eSIM podemos contratar una tarifa local en el país al que vayamos. Un precio cerrado y sin sorpresas. Además, si viajas a menudo al mismo destino, por trabajo o placer, también puedes contratar un plan anual que hace que sea más barato incluso.

Para que te hagas una idea, las tarifas en Zadarma van desde los cuatro euros el giga en países como el Reino Unido o Suiza donde el roaming con una tarjeta SIM de fuera es muy caro.

El segundo motivo es la comodidad de uso. No necesitas ni tener que ir a una tienda física cuando llegues a tu destino ni nada por el estilo. Recibirás en tu mail la información necesaria y un código QR para activarla. Tampoco tendrás que abrir el teléfono o sustituir tu tarjeta local. Más sencillo, imposible.

El tercer motivo es la seguridad ya que usarás datos e información cien por cien privada. A diferencia de las redes públicas, donde los hackers suelen actuar para robar información, con una eSIM tu navegación es privada.

Si tienes alguna duda de si tu dispositivo es compatible o no, puedes entrar en la web de Zadarma donde aparece el listado de teléfonos y tablets que admiten la eSIM.

¿A qué países puedo viajar?

La respuesta corta es: a todos, aunque igual exista algún localidad perdida en la que no, pero en general no tendrás problema. Otro aspecto a tener en cuenta es que no importa del país de origen desde el que viajes. Zadarma ofrece un servicio internacional para todas las personas del mundo.

En la misma web también puedes ver todos los países y continentes en los que Zadarma ofrece una tarifa de eSIM. Europa, América, Oceanía, Asia o África, o lo que es lo mismo; todo el mundo.

¿Por qué elegir la eSIM de Zadarma?

El aspecto más importante es la confianza que da toda la experiencia que tiene Zadarma en el mundo de las telecomunicaciones. La eSIM de Zadarma te permite conectarte a Internet en más de 150 países en todo el mundo, usando precios similares a los proveedores locales.

Pero lo mejor es que Zadarma no se ha especializado únicamente en este servicio sino que también tiene otros servicios muy útiles, tanto para particulares como para empresas, como los números virtuales, centralita virtual para tu negocio o la posibilidad de hacer llamadas económicas en todo el mundo, sin restricciones.

Llegados a este punto, imaginamos que ya estás convencido en contratar una eSIM para ese viaje que llevas tiempo planeando. Es algo que nunca resta y en la mayoría de ocasiones, será muy positivo para disfrutar tu viaje al máximo y sin preocupaciones.

