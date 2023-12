En Navidades hay dos tipos de regalos, los que se hacen por compromiso y los que se hacen con mucha intención de sorprender y agradar al regalado. Si quieres hacer un regalo del segundo tipo, regalar cualquier producto de Sonos es un valor seguro.

Si ya conoces los equipos de sonido de Sonos ya sabrás la gran calidad de sonido que ofrecen. Tanto para escuchar música desde cualquier lugar con los altavoces portátiles Roam como si quieres que disfrute la mejor experiencia de sonido con sistema de cine en casa premium, de la mano de la barra de sonido Arc.

Y si ya habías pensado antes en hacer este regalo a alguien, o directamente un autoregalo, pero se te escapaba un poco de presupuesto, con la campaña de Navidad de Sonos tienes rebajas que llegan hasta los 200 euros.

Las ofertas más importantes que puedes encontrar

Sonos ha preparado una campaña de descuentos muy importantes para hacer los regalos de Navidad e incluso de los Reyes. En concreto, desde el día 8 de diciembre podrás encontrar un 20% en sistemas de cine en casa, hasta el 24 de diciembre, y un 25% en accesorios y altavoces portátiles, que durará hasta el 6 de enero. La oferta es válida tanto en la web de Sonos como en tiendas seleccionadas, como El Corte Inglés.

Sistemas de cine en casa

Altavoces portátiles y accesorios:

Qué productos te recomendamos en Hipertextual

Si no sabes muy bien por dónde enfocar tu compra, te hacemos una selección de los productos de Sonos que nosotros regalaríamos, aunque ya te adelantamos que todos son muy buenos en sus correspondientes categorías.

El primero es la barra de sonido Arc. No vas a encontrar una barra de sonido mejor construida y con mejor calidad de sonido. La más premium del mercado, compatible con Dolby Atmos, un diseño minimalista y compatible con los principales asistentes de voz y AirPlay 2. Si además le conectas a cualquier otro altavoz de Sonos, el resultado es sencillamente increíble.

Sonos Beam 2ª Generación: ok, piensas que el modelo Arc es demasiado para lo que estás buscando. Sonos ha pensado en personas como tú y también les da la opción de disfrutar de una grandísima calidad de sonido de la mano de Sonos Beam, una barra de sonido compacta que tiene todo lo que necesitas. También es compatible con Dolby Atmos, su instalación es muy sencilla (Plug and Play), tiene un procesador un 40% más potente, una nueva matriz de altavoces y un puerto HDMI e-Arc. Por este precio, no tiene rival.

Sonos Roam SL: uno de los altavoces portátiles más interesantes que podemos encontrar hoy en día. Es pequeño, muy potente, ultra resistente y también el que tiene el precio más bajo de toda la gama de productos de SONOS. La batería también te dejará boquiabierto, con hasta 10 horas de reproducción de música continuada y 10 días en modo reposo. Se convertirá en tu indispensable para todos los viajes.

Llegados a este punto sólo nos queda animarte a que te beneficies de las ofertas de Sonos para estas Navidades. Seguro que cuando estés en el sofá de tu casa disfrutando de tu peli favorita, pensarás la buena inversión que has hecho, o regalado.

