Apple TV+ finalmente ha compartido el primer tráiler de Masters of the Air, la serie que seguramente se convertirá en el estandarte de la plataforma durante 2025. Es, además, la primera apuesta de los de Cupertino por la Segunda Guerra Mundial. La compañía sabía que, en el pasado, Steven Spielberg y Tom Hanks ya habían triunfado con esa ambientación, y no dudó en ficharlos para liderar este proyecto.

Los mencionados creativos, recordemos, produjeron Band of Brothers y The Pacific, cuyas narrativas triunfaron en HBO en 2001 y 2010, respectivamente. Apple, por lo tanto, abrió la cartera para contar con la participación de Steven Spielberg y Tom Hanks, quienes estarán acompañados por el también reconocido Gary Goetzman.

Masters of the Air está basada en la novela homónima de Donald L. Miller’s, que narra la historia de un grupo de pilotos estadounidenses cuya misión era bombardear zonas estratégicas de la Alemania nazi. Por supuesto, los protagonistas tienen que enfrentar todo tipo de peligros en el aire.

"Retratar el precio psicológico y emocional que pagaron estos jóvenes mientras ayudaron a destruir el horror del Tercer Reich de Hitler es la esencia de Masters of the Air. Algunos fueron abatidos y capturados; otros resultaron heridos o muertos. Y algunos tuvieron la suerte de regresar a casa. Independientemente del destino de cada uno, todos pagaron un precio", continúa la sinopsis.

El guion adaptado de Masters of the Air fue responsabilidad de John Orloff, quien ya había colaborado con Steven Spielberg y Tom Hanks en Band of Brothers. Su sobresaliente labor en esta miniserie le permitió ser nominado a un Emmy. En su historial también encontramos producciones como A Mighty Heart, 10,000 BC, Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole, Anonymous y The Last Vermeer.

El reparto de Masters of the Air, por su parte, está conformado por Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Raff Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook y Ncuti Gatwa. Indudablemente, el rostro más conocido es el de Austin Butler, quien hace poco fue nominado a "Mejor actor" en los Oscar por Elvis. Igualmente podemos destacar la aparición de Barry Keoghan (Dunkerque, The Batman, Eternals).

La producción de Masters of the Air estará a cargo de Amblin Television, la casa productora propiedad de Steven Spielberg. Playtone, de Tom Hanks y Gary Goetzman, igualmente está involucrada. El estreno está programado para el 26 de enero de 2024.

