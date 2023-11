Si te preguntas por qué algunas series y películas de Marvel se están demorando tanto desde su anuncio original, es probable que sea por obra de Disney. Al menos así lo indica el libro MCU: The Reign of Marvel Studios, cuyos autores afirman que la casa de Mickey Mouse obligó a los de Kevin Feige a presentar varios proyectos de la fase 6 antes de tiempo para contentar a sus accionistas. Situación que habría impactado especialmente sobre dos títulos: Los 4 Fantásticos y Armor Wars.

De acuerdo con la citada publicación, Disney presionó a Marvel Studios para que anunciara producciones de la fase 6 durante el Investor Day 2020, que se realizó en diciembre de ese año. Esto habría sido por orden directa de Bob Chapek, por entonces CEO de Disney, y de Bob Iger, quien a comienzos de ese año había dado un paso al costado como director ejecutivo, pero se mantenía como miembro de la junta directiva.

La idea de Disney era calmar las ansias de los fans e inversores en medio de la pandemia de la COVID-19, y a la vez generar expectación de cara al futuro. Así fue como Marvel Studios apareció en escena con un largo listado de avances y novedades en el que aparecían títulos próximos como WandaVision, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura o Loki, y otros muy vagos o alejados como Los 4 Fantásticos y Armor Wars.

Los autores del libro sostienen que estas dos últimas no estaban ni siquiera cerca de iniciar producción. Pero Marvel cedió a la presión y las dio a conocer para alimentar el hype y pintar una mejor imagen en un contexto muy desafiante. Casi tres años después de aquel anuncio, ambas películas aún se encuentran en una etapa muy temprana de desarrollo.

La presión de Disney para anunciar Los 4 Fantásticos y Armor Wars

La fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel estará conformada por al menos 11 producciones, entre series y películas. No obstante, son muy pocas las que ya se oficializaron como parte de ese segmento de estrenos. Hablamos, claro, de Los 4 Fantásticos y de las próximas dos entregas de Los Vengadores: The Kang Dinasty y Secret Wars. En el caso de Armor Wars los detalles son verdaderamente escasos, aunque se da por hecho de que formará parte de esta instancia.

Si analizamos Los 4 Fantásticos, el proyecto ha sido motivo de gran especulación y no ha estado exento de polémicas. Cuando Marvel anunció el largometraje en el Investor Day 2020, indicó que Jon Watts se haría cargo de la dirección. No obstante, el cineasta abandonó el proyecto de forma sorpresiva en abril de 2022 y fue reemplazado por Matt Shakman, el realizador de WandaVision.

Los rumores de Los 4 Fantásticos se enfocan más en la elección del reparto que en cómo introducirá a los personajes en el UCM. Por estos días, de hecho, surgió el dato de que Pedro Pascal sería la principal elección para interpretar a Reed Richards. En tanto que Javier Bardem aparecería como firme candidato para el rol de Galactus, el villano del filme. En otro momento se habló de Adam Driver y Antonio Banderas como opciones para ambos personajes; mientras que Vanessa Kirby podría ser Sue Storm.

Si observamos Armor Wars, el panorama se presenta bastante más desdibujado. Marvel lo introdujo como una serie para Disney+ con Don Cheadle regresando como James Rhodes/War Machine. Sin embargo, el proyecto creció lo suficiente como para reconvertirlo en una película y llevarlo a las salas de cine. A fines de 2022 surgió el rumor de que la historia traería de regreso a James Spader como Ultron, aunque no se sabe mucho más.

El propio Don Cheadle reconoció a principios de este año que Invasión Secreta serviría como punto de partida para los eventos de Armor Wars. No obstante, el fracaso de la serie protagonizada por Samuel L. Jackson no parece haber dejado el terreno en las mejores condiciones. Por lo pronto, esta película sigue sin fecha de estreno definida. Los 4 Fantásticos, en tanto, tienen programado su arribo a las carteleras mundiales el 2 de mayo de 2025, si es que no vuelve a producirse algún retraso.

