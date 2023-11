El español Javier Bardem podría ser Galactus el villano principal del debut de Los 4 Fantásticos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. El reporte llega de la mano de Jeff Sneider, quien tiene una buena reputación a la hora de adelantar noticias del cine de superhéroes.

De ser cierto, Javier Bardem obtendría el papel de uno de los villanos más míticos de los cómics de Marvel. Galactus debutó en Los 4 Fantásticos #48, en marzo de 1966. El objetivo era crear un tirano con poderes similares a los de un dios.

El objetivo de Stan Lee y Jack Kirby, creadores del personaje, era evitar el cliché de un villano que busca conquistar el mundo, ya había varios de esos en los cómics en la década de 1960. Lo que hicieron fue darle el estatus de semi-dios, en el que no es realmente un ente maligno, sino alguien que está más allá del bien y del mal. Galactus, simplemente, estaría hambriento, y resulta que se alimenta de mundos enteros.

Galactus siguió apareciendo en los cómics de Los 4 Fantásticos y se convirtió en uno de sus villanos más habituales. También tiene una presencia importante en Infinity Gauntlet (1991) e Infinity War (1992). Es uno de villanos más populares y míticos de Marvel.

La confirmación de Javier Bardem como Galactus, le darían un peso importante al personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pues se trata de uno de los actores más respetados de la actualidad.

En abril de este año se rumoreó la posibilidad de que Antonio Banderas interprete a Galactus. Pero aquel reporte finalmente quedó en nada, y aparentemente la elección para el actor que interprete al personaje será Javier Bardem.

No solo Javier Bardem como Galactus, también Pedro Pascal como Reed Richards

No solo Javier Bardem es uno de los actores que Marvel estaría en el reparto del reboot de Los 4 Fantásticos, también a Pedro Pascal (The Last of Us, Mandalorian). Se supone que el estudio le ofreció el personaje de Reed Richards/Sr. Fantástico. El reporte llega de la reputada publicación Slashfilm, que asegura que el anuncio se hará en breve.

También suena el nombre de Vanesa Kirby, como Sue Storm. De hecho, en una entrevista reciente con Variety durante el estreno de Napoleon, no negó el rumor y solo dijo "no lo sé, tendrían que preguntárselo a Marvel".

Considerando el estado actual del Universo Cimematográfico de Marvel, su actual reestructuración, los fracasos en taquilla de The Marvels y el desempeño mediocre de anteriores intentos de llevar al cine a los 4 Fantásticos, no es una sorpresa que el estadio busque un reparto de muy primer nivel para el reboot de los personajes.

Los 4 Fantásticos se estrena el 2 de mayo de 2025 en cines de todo el mundo. Aún no conocemos quiénes son los actores que interpretarán a los superhéroes, pero sabemos que será dirigida por Matt Shakman y el guion estará a cargo de Josh Friedman tras el despido de Jeff Kaplan e Ian Springer.

