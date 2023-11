De acuerdo a la información de Deadline, Pedro Pascal, una de las figuras más populares de Hollywood en la actualidad, dará vida a Reed Richards en la película de Los 4 Fantásticos. La noticia, desde luego, es una de las más relevantes en el mundo del entretenimiento en lo que va del año. Durante los últimos meses sonaron múltiples nombres para interpretar a Sr. Fantástico, pero nunca el del chileno.

Ahora bien, el citado medio menciona que, si bien el acuerdo entre el actor y Marvel Studios todavía no está cerrado, la negociación avanza por buen camino. Solo un obstáculo completamente inesperado evitará que veamos a Pedro Pascal sobre los pies de Reed Richards.

Aparentemente, lo único que falta establecer son los tiempos. Es decir, definir un calendario de fechas en las Pedro Pascal se sumará a las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel. Sí, en plural. Deadline afirma que los liderados por Kevin Feige pretenden que el chileno aparezca en múltiples películas más allá de Los 4 Fantásticos.

"Varias fuentes cercanas a la negociación dicen que Pascal va en la dirección correcta para hacer este [Los 4 Fantásticos] y otros proyectos futuros." Deadline.

Marvel Studios está pisando el acelerador con Los 4 Fantásticos. La película se ha retrasado en múltiples ocasiones y, considerando que es una pieza clave para el futuro próximo del Universo Cinematográfico de Marvel, no puede seguir más tiempo en la congeladora.

Por lo tanto, tras conocer que Pedro Pascal dará vida a Reed Richards, lo normal sería que en los próximos meses —o semanas— se filtren el resto de actores que conformarán la icónica agrupación.

Sin embargo, por sí sola la figura de Pedro Pascal ya es suficiente para atraer un buen número de reflectores. Como se mencionó anteriormente, es uno de los actores más reconocidos a nivel internacional.

Pedro Pascal se abrió camino hacia la fama a través de Juego de Tronos y Narcos, pero no fue hasta The Mandalorian y The Last of Us, en las que actúa como protagonista, que catapultó su carrera como nunca antes.

Mucho ayudó, desde luego, que estas dos producciones están ambientadas en universos sumamente populares. The Mandalorian pertenece a Star Wars, mientras que The Last of Us está basada en una de las franquicias de videojuegos más exitosas de la última década. Ahora, no obstante, Pedro Pascal tendrá su primera oportunidad como superhéroe, y qué mejor oportunidad que siendo Reed Richards.

