En Disney nunca van a olvidar el 2023, pero no por un tema positivo. Este año, de hecho, estuvo infestado de dificultades para la empresa del ratón Mickey. Quizá la más significativa, al menos para sus intereses económicos, es que durante 2023 ninguna de sus películas logró recaudar 1.000 millones de dólares. ¿Por qué esto es relevante? Porque, si omitimos el periodo de la pandemia, llevaban varios años consecutivos lográndolo.

El asunto se vuelve todavía más preocupante porque, incluso durante la crisis sanitaria, con millones de personas encerradas en casa y los cines limitando su operación, Disney sí fue capaz de alcanzar —o superar— tal cifra con al menos un largometraje.

El año pasado lo consiguieron con Avatar: el sentido del agua, que recaudó 2.320 millones de dólares en la taquilla internacional. En 2022 hicieron lo propio con Spider-Man: Sin camino a casa, un épico crossover que generó $1.921 millones de dólares.

Lo normal sería pensar que, una vez que la pandemia terminó casi por completo este año, Disney no tendría dificultades para llenarse los bolsillos en la pantalla grande. Sin embargo, eso no está sucediendo. Incluso las huelgas de actores y guionistas, finalizadas recientemente, no afectaron notablemente el calendario de estrenos de Disney durante 2023.

Entonces… ¿Qué está pasando con las películas de Disney? No es un tema de ausencia en la cartelera, es simplemente que la audiencia no tuvo tanto interés en las propuestas lanzadas este año. Ni siquiera en las del Universo Cinematográfico de Marvel, que solían ser una mina de oro.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania tenía el objetivo de introducir al nuevo gran villano de Marvel, Kang el Conquistador, destinado a tomar el relevo de Thanos. No obstante, la audiencia no respondió favorablemente. El filme ingresó apenas $476 millones de dólares, quedando muy lejos de la previsión. Vale, no es un número bajo, el problema es que la producción costó 200 millones.

Después tenemos a Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que si bien recibió críticas positivas, en la taquilla no rindió como se esperaba: $845 millones de dólares. Esto fue sorpresivo para Disney, ya que la película venía respaldada por dos excelentes entregas previas. Todavía más importante, se sabía que era el final de la aventura para los guerreros espaciales. Aunque la despedida no fue suficiente para romper la barrera de los 1.000 millones, no podemos considerarla como un fracaso.

La que sí está siendo una decepción absoluta es The Marvels. Al momento de escribir esta publicación, ha ingresado $188 millones de dólares en dos semanas. Esa cifra, lamentablemente para Disney, no crecerá mucho en sus últimos días en las salas. Indudablemente, es uno de los mayores fracasos en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

Así pues, Disney culmina un 2023 sin poder presumir una película cuyos ingresos alcancen los mil millones de dólares. Sin contar 2021 —el año más complicado de la pandemia—, la última vez que eso sucedió fue en 2014. La compañía rompe una gran racha y tendrá que replantear su estrategia en la pantalla grande. Sobre todo en lo relacionado con Marvel, que dejó de ser una garantía de éxito económico.

