Hace unos días, David Fincher aseguró que el futuro del Hollywood se encontraba en el streaming. Una declaración que causó revuelo. En particular, debido a que la experiencia en salas apenas se recupera de las consecuencias del parón de la pandemia. No obstante, para el cineasta todo se trata de una cuestión de recursos. A pesar de que la industria le debe mucho a la proyección en la pantalla grande, lo cierto es que la llegada del contenido online, cambió el equilibrio de fuerzas en la industria. Por un lado, permitió más y mejor oferta a disposición de un público más amplio. Por el otro, que la distribución no esté en manos de un grupo selecto.

A pesar del debate y el malestar que suscitó la opinión del cineasta, una cosa está clara. Los estrenos tardan mucho menos tiempo en llegar a los catálogos de suscripción. Durante el año 2023, el fenómeno fue incluso más evidente. Varios de los títulos de la pantalla grande, llegaron a los servicios apenas semanas después de su debut. Lo que demuestra que, a pesar de la agria polémica, una parte de los estudios, parece convencido de la necesidad de hacer a sus producciones más accesibles. Algo en lo que las plataformas más populares tienen un papel central.

Te dejamos cinco recomendaciones de películas recién estrenadas en el cine que ya se encuentran en Star+. De la reinvención del universo de Agatha Christie hasta una historia de terror basada en la imaginación de Stephen King. Todo un recorrido por lo más reciente del séptimo arte que puedes disfrutar cómo quieras y cuando quieras. Una de las ventajas que el contenido online deja a su paso.

Misterio en Venecia

(L-R): Kenneth Branagh as Hercule Poirot and Tina Fey as Ariadne Oliver in 20th Century Studios' A HAUNTING IN VENICE. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

El director Kenneth Branagh sigue en su empeño de crear un universo basado en las obras de Agatha Christie. Pero es, quizás, Misterio en Venecia, su perspectiva más acertada a las novelas de la escritora, conocida por sus complicados crímenes. Basada en la obra Las manzanas, publicada en 1969, la película es una combinación de suspense en un escenario gótico. Pero también, una exploración acerca de la naturaleza de la superstición, el escepticismo y la habilidad mental.

El realizador logra convertir a la ciudad de Venecia en un escenario espectral, en el que los canales y callejones se convierten en fuente de enigmática belleza. Pero es su guion — tramposo, hábil e impredecible — lo que transforma la búsqueda de un asesino en una perspectiva distinta acerca de lo sobrenatural. En especial, cuando el reputado detective Hércules Poirot (también interpretado por Branagh) debe poner a pruebas sus creencias para lograr encontrar al culpable.

Estrenada en octubre de 2023, se convirtió en una de las opciones en medio de la temporada de Halloween. Y en la actualidad es uno de los más recientes añadidos del catálogo de Star+.

Boogeyman: Tu miedo es real

En 1978, Stephen publicó el cuento El coco, en la recopilación de relatos El umbral de la noche. La narración, que contaba acerca de una conversación terrorífica entre un hombre en apariencia desquiciado y su psiquiatra, sorprendió. No solo por captar una atmósfera terrorífica en apenas una docena de páginas, sino por reinventar la figura del espectro infantil desde una nueva perspectiva. La de una criatura peligrosa al acecho y en espera para atacar.

La película de Rob Savage, logra algo parecido. Pero, además, convierte esa única conversación en una mitología entera, que sorprende por su buen uso del miedo como telón de fondo para el luto. La cinta, que en esencia, cuenta una historia que amplia considerablemente la original, parte de un mismo punto. ¿Qué ocurriría si el mito del Coco fuera algo más que un terror infundado? A partir de ahí, la producción enlaza los temores de la niñez con una criatura capaz de devorarlos. Pero mucho más aún, profundiza en la naturaleza de la pena y el luto. Todo, para crear la condición del bien y el mal, como límites espirituales que pueden volverse barreras contra lo sobrenatural.

Estrenada en junio de 2023, fue una de las dos adaptaciones de Stephen King que llegaron al cine y al streaming este año. Pero quizás, esta es la más efectiva en su forma de narrar el horror y el misterio. Sello distintivo el escritor.

Primera dama: la historia de lady Bird

Las mujeres que de una u otra forma comparten el poder político de sus cónyuges, suelen ser motivo de interés y curiosidad. Pero es, quizás, la figura de Claudia Alta Taylor Johnson, mejor conocida como Lady Bird, una de las más curiosas. La que fuera esposa del presidente Lyndon B. Johnson, se hizo famosa por continuar su actividad política luego de la muerte de este último. Sin embargo, aún más, por sus detallados diarios, en los que dio cuenta de buena parte de la historia de Norteamérica en la década de los sesenta.

Las memorias, completamente grabadas en cintas de audio, son toda una curiosidad dentro del mundo político estadounidense. En especial, porque dieron como resultado un registro histórico pormenorizado y desde un punto de vista privilegiado de un país en medio de cambios. Desde la muerte de John F. Kennedy hasta las diversas transformaciones sociales de la que fue testigo. La primera dama tuvo la capacidad de profundizar en una dimensión y cultural de su país pocas veces vista. Y aunque después, se consideró que estas memorias eran poco menos que indiscreciones, el documento sigue asombrado por su meticulosidad y detalle.

La directora Dawn Porter convirtió todo lo anterior en un documental, que utiliza las cintas grabadas como punto de partida de la descripción de un gobierno complicado. También, como un método para explorar en la inteligencia de una mujer incomprendida y brillante. El resultado, que fue exhibido en salas seleccionadas en EE. UU. este mismo año, ya está disponible en Star+.

El monstruo dentro de mí

La directora Anna Zlokovic sorprendió al público en el Festival de Sitges con una película incómoda y a la vez, divertida. Todo, en medio de una perspectiva novedosa acerca del miedo y la identidad, analizada bajo los códigos del terror. El resultado es El monstruo de mí, una sátira oscura con un humor macabro, muy cerca del terror corporal. Lo que comienza como un cuestionamiento acerca de las exigencias del mundo contemporáneo, la visibilidad y la fama, termina por ser algo más.

En específico, cuando Hannah (Hadley Robinson), descubre que toda la angustia existencial que la incómoda y atormenta, no es otra cosa que un gemelo no nacido. Una especie de doble personalidad que tomará corporeidad a través de una criatura maligna con la que deberá luchar para conservar su cordura y después su cuerpo. Para su última mitad, la película construye una alegoría acerca del dolor y la búsqueda de identidad, que resulta dolorosa y repugnante a la vez. Lo que logró sorprender al público del Festival de lo fantástico en Barcelona de este año.

Quiz Lady

La directora Jessica Yu, logró reimaginar la obsesión por los concursos televisivos, en una hilarante comedia que, además, es una sarcástica visión sobre la celebridad. Eso, mientras intenta resolver las tensas relaciones entre las hermanas Anne (Awkwafina) Jenny (Sandra Oh), que van desde el miedo al futuro hasta un caótico manejo financiero.

Pero esta película, que hace reír con la misma facilidad que llorar, está enfocada en la forma como las preocupaciones modernas se relacionan con la familia. El cómo la comprendemos y la manera, en que los grandes vínculos de amor, pueden ser determinantes para una forma de redención.

Emotiva, graciosa y llena de una rara percepción acerca de la individualidad, la película conmovió al público estadounidense en su estreno en septiembre de este año.

