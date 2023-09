La cinta Misterio en Venecia, es mucho más que solo una adaptación del libro Las manzanas de Agatha Christie, publicado en el año 1969. También, es la tercera parte de lo que parece una naciente franquicia basada en la obra de la autora, bajo la dirección del británico Kenneth Branagh. Ingeniosa en la forma de plantear su misterio, con un apartado visual que hace énfasis en los callejones claustrofóbicos y enormes casonas abandonadas de la ciudad titular, mejora la calidad de su predecesora.

Más cercana a una película de terror que a una de suspenso, la más reciente versión de la obra de la inglesa demuestra que su legado es incombustible. Que, además, con toda probabilidad, es una de las colecciones literarias más fructíferas en llegar al mundo del cine. Desde la época dorada de Hollywood, los misterios elegantes y a menudo sorprendentes de la autora, han sido llevados a la pantalla grande por los mejores directores. A la vez, son parte de una forma de contar historias, que utiliza la inteligencia privilegiada de un personaje para construir enigmas complicados que desafían la imaginación del público.

Por ese motivo, te dejamos cinco de las mejores adaptaciones de Agatha Christie para celebrar el estreno de Misterio en Venecia. Tanto si eres fanático como si no de los relatos de la escritora, este subgénero por derecho propio te intrigará y despertará tu curiosidad. Tal vez, el motivo por el cual continúa siendo de los favoritos de los amantes del cine de suspenso.

Asesinato en el Orient Express de Sidney Lumet

En 1974 y con un elenco estelar, una de las novelas más conocidas de Agatha Christie llegó al cine por primera vez. Pero en lugar de únicamente adaptar el argumento, el director creó un enigma basado en la ambición complicado y brillante. Con algunas decisiones que cambiaban la ficción original, logró sorprender incluso a los lectores más devotos. También demostró que la historia, ambientada en el clásico trayecto ferroviario, podía ser algo más que un relato de detectives con un final tópico.

En lugar de eso, el guion de Paul Dehn y Anthony Shaffer, narra una trama que parecía cambiar por momentos su enfoque. En especial, al emplear el paso de vagón en vagón, como fragmentos de un argumento mayor. Suprimiendo las pistas obvias que el libro deja a su paso acerca de la identidad del asesino, el cineasta hizo más complejo el enigma central. Además, utilizó, a la larga ruta, para analizar la psicología de sus personajes.

El resultado es una película que logró evocar con éxito el libro del cual procede, pero que tiene su propia personalidad. También, una de las mejores encarnaciones de Hércules Poirot, interpretado Albert Finney. El modelo a seguir para las siguientes visiones del personaje.

Muerte en el Nilo de John Guillermin

Dos años después, la adaptación de Muerte en el Nilo también cautivó a los lectores devotos. Esta vez, Poirot tuvo el rostro de Peter Ustinov y mayor edad, lo que permitió al director británico, innovar en dotar de contexto al detective.

Además de eso, fue una exploración acerca de los conocimientos reales de la escritora sobre egiptología, incluidos a modo de pequeños guiños a lo largo del guion. Lo que hizo del argumento estar mucho más apegado a la novela.

Pero lo más sorprendente del punto de vista de John Guillermin, fue transformar el triángulo amoroso original en un enfrentamiento de intereses. Con más atención a la avaricia de sus personajes principales que en el romance, la acción es mucho más turbia que la que narró la escritora. Lo que permite a la adaptación por lugares distintos y mucho más adultos.

La casa torcida de Gilles Paquet-Brenner

Con guion de Julian Fellowes (creador de Downton Abbey), la adaptación es una de las más elegantes de la saga de Agatha Christie. En esta ocasión, Hércules Poirot es sustituido por Charles Hayward (Max Irons), el segundo detective en los relatos de la autora. Lo que le brinda a la ficción un aire mucho más contemporáneo y sin duda, más cercano a una historia de detectives tradicional.

Aunque no es especialmente imaginativa, el guion y la habilidad del director Gilles Paquet-Brenner le brindan un buen ritmo a la trama. Todo el misterio alrededor de un magnate comercial, se desarrolla con precisión, en claros homenajes al libro de Christie pero, en especial, al cine inglés. Lo que da como resultado, una serie de escenas emblemáticas — como el habitual interrogatorio entre culpables — que acercan a Hayward al clásico Sherlock Holmes.

No obstante, lo más interesante de la cinta es su capacidad para cautivar, con secuencias bucólicas y enfrentamientos entre personajes, en medio de un humor negrísimo. Para su última escena — y con el culpable bajo custodia — la película deja, además, un obsequio para los amantes de la autora. Un detalle inteligente que sostiene su intrigante escena final.

Puñales por la espalda de Rian Johnson

En realidad, no es una adaptación de Agatha Christie. Al menos, no de un libro en particular. Más bien, es un homenaje total a su mundo y a sus acostumbrados trucos argumentales. Pero, el director y también guionista, lleva la acción más allá, al transformar una muerte familiar, en la excusa perfecta para un enfrentamiento entre generaciones.

Mucho más, en una batalla codiciosa, con un fino sentido del humor y que no da tregua a la imaginación del espectador. Rian Johnson logra ocultar a simple vista los misterios de su trama. Lo que permite dejar, para sus escenas finales, la identidad de su asesino. Eso, después de hacer recaer las sospechas de culpabilidad en cada miembro de su elenco estelar.

Asesinato en el Orient Express de Kenneth Branagh

La versión del británico de la conocida historia de un grupo de pasajeros con todos los motivos para matar, llegó al cine en el 2017. Ya por entonces, se rumoreaba que Kenneth Branagh (que también interpreta a Hércules Poirot), tenía la intención de crear un universo expandido de Agatha Christie. Algo que quedó demostrado con esta producción suntuosa y que enfocó su interés en dejar claro que el famoso detective, era más que una pieza en medio de un misterio mayor.

Menos parecida al libro que la obra de Sidney Lumet del año 1974, se toma algunas libertades en favor de brindar contexto a varias de las figuras del amplio elenco. El resultado es una película que no fue del todo fiel al libro del cual procede, pero sí, logró despertar interés en Poirot y su entorno. Lo que el director y también guionista, explotó en su versión sobre Muerte en el Nilo y llevó a un nuevo nivel en Misterio en Venecia.

