El Cyberquad para niños que Tesla lanzó en 2021, dos años después de anunciar un ATV que puede cargarse en el propio Cybertruck, llega ahora a España y el resto de Europa a un precio de casi 2.000 dólares. El juguete, recomendado para niños de entre 8 a 12 años y que soporta un peso máximo de 68 kg, puede adquirirse en la web de la compañía, quien lo enviará en un plazo de 2 a 4 semanas.

El Cyberquad para niños, en concreto, está disponible en la web de Tesla a un precio de 1.990 euros. Sin contar, eso sí, el envío, que cuesta aproximadamente 100 euros. El total, por tanto, es de 2.090 euros.

El quad está inspirado en el diseño del Cybertruck de Tesla, y está fabricado completamente en acero. Tiene un peso de 55 Kg y cuenta con un motor de 350 W que permite velocidades de hasta 13 km/h. También una velocidad de reversa de hasta 6 km/h. Los padres, además, pueden seleccionar dos ajustes de velocidades, con una opción que limita la velocidad hasta 6 km/h.

El Cyberquad para niños de Tesla, además, cuenta con una batería de iones de litio de 24 V y 188 Wh que permite una autonomía de hasta 19 km.

El Tesla Cyberquad para niños es una versión de jugete del ATV de la compañía

El Tesla Cyberquad para niños, reiteramos, está inspirado en la estética del Cybertruck, la Pick Up que la compañía anunció en 2019. Durante la presentación de este vehículo, Tesla también anunció el Cyberquad, un ATV del que todavía conocemos pocos detalles. Sabemos, en concreto, que su diseño también está inspirado en el Cybertruck, y que tiene un tamaño apto para cargarse en la parte trasera de la camioneta. No obstante, no hay detalles sobre su motor, autonomía, precio o disponibilidad.

Esta Cyberquad para niños, además, no es el único producto que Tesla vende o ha vendido en su web con una estética inspirada en la Cybertruck. La compañía también presentó hace unos meses el CyberVault. Se trata de cargador para el hogar con un diseño que recuerda mucho a la pick Up eléctrica de la compañía y que, lamentablemente, solo está disponible en el mercado asiático.

