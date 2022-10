El Tesla Cyberquad para niños, el popular ATV que se convirtió en un objeto de deseo de muchos menores, principalmente norteamericanos, ha sido retirado del mercado. ¿La razón? Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés), el Tesla Cyberquad viola todas las medidas de seguridad que deben cumplir los vehículos todo terreno para jóvenes.

Antes de continuar, hay que aclarar que, si bien Tesla no es el responsable de su producción —sino Radio Flyer—, sí lo comercializaban a través de su web. Además, evidentemente, el Cyberquad está inspirado en la Tesla Cybetruck, la primera pickup de los dirigidos por Elon Musk. Por lo tanto, la imagen de la automotriz eléctrica también ha quedado dañada por esta situación.

Desde Elektrek mencionan que el revuelo se suscitó después de que dos personas tuvieran un accidente —aparentemente sin consecuencias graves— a bordo del Tesla Cyberquad para niños. "Radio Flyer recibió el informe de un incidente en el que un Cyberquad para un solo pasajero se volcó cuando lo conducía un niño de ocho años y una mujer adulta de 36 años, lo que resultó en un golpe en el hombro izquierdo de la mujer adulta", explican.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor indagó en el asunto y descubrió que no cumple con las normas de seguridad. Por lo tanto, ordenó retirar el producto del mercado de manera inmediata. Las unidades ya vendidas, además, recibieron un recall.

"El Cyberquad no cumple con los requisitos del estándar federal de seguridad obligatorio para vehículos todo terreno para jóvenes, incluida la suspensión mecánica y la presión máxima de los neumáticos. Además, el Cyberquad carece de un plan de acción para vehículos todo terreno aprobado por la CPSC, el cual se requiere para fabricar, importar, vender o distribuir vehículos todo terreno", menciona la comisión.

El organismo continúa explicando que dicho plan de acción incluye "numerosos requisitos de seguridad, como capacitación de conductores, difusión de información de seguridad, recomendaciones de edad y otras medidas" para los ATV. Al carecer de dichos estándares, no tuvieron otra alternativa más que ordenar su retirada. "Estos estándares de seguridad para vehículos todo terreno están establecidos para reducir los riesgos de choques, evitando lesiones graves o la muerte", agregan.

La comisión igualmente determinó que, aquellos que optaron por regresar su Tesla Cyberquad a Radio Flyer, deberán recibir un reembolso por $1.900 dólares, que era el valor del producto en el mercado. Según la información de CNN, los propietarios pueden conservar su unidad si así lo desean. No obstante, no podrán volverlo a usar. Un reporte de The Verge señalan que había aproximadamente 5.000 unidades allá afuera, que no es una cantidad menor. Por supuesto, en el futuro puede volver a distribuirse, siempre y cuando cumpla con los estándares federales.