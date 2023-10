Se ha hablado mucho de la rutina de 10.000 pasos diarios para prevenir enfermedades cardiovasculares. Casi todo el mundo tiene ya un reloj o una aplicación en el teléfono móvil que los cuenta. Incluso las hay que nos dan recompensas por caminar. ¿Pero qué pasaría si bastase con 50 pasos para mejorar muchísimo la salud del corazón? Es la conclusión de un nuevo estudio, pero no te consueles pensando que basta con el trayecto de ir de la cocina al sofá. Esos 50 pasos deben ser de escalada, ya que la nueva investigación trata sobre los beneficios de subir escaleras.

Obviamente eso no quiere decir que andar 10.000 pasos en llano sea malo o que no sirva. Es otra opción. Pero sí que es cierto que hay personas que no tienen tiempo de caminar tanto o de dedicar las horas necesarias en el gimnasio. Ante esto, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es que cualquier tiempo es mejor que ninguno. Pero, en caso de que tengamos que recurrir a entrenamientos cortos, no está de más ajustar la rutina con métodos como el que señalan estos científicos de la Universidad de Pekín.

En su estudio, concluyen que subir las escaleras equivalentes a 5 tramos (unos 50 pasos), reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en un 20%. ¿Pero cómo han llegado a esa conclusión?

Subir escaleras, la alternativa rápida a los 10.000 pasos

Para la realización de este estudio, sus autores analizaron los datos de 458.860 participantes adultos del Biobanco del Reino Unido.

Se hizo un seguimiento de 12 años y medio de todas estas personas, teniendo en cuenta su estilo de vida, sus factores sociodemográficos y también si solían subir escaleras. Además, en caso afirmativo para esto último, se comprobó también cuántos tramos solían subir.

Algo interesante es que los resultados sobre la salud del corazón se empezaron a manifestar por encima de los cinco tramos de escaleras, independientemente de la susceptibilidad a la enfermedad. Es una buena noticia, pues cualquier persona podría experimentar los beneficios de subir escaleras.

Lógicamente, los resultados eran mejores para los que no tenían propensión a enfermedades cardiovasculares, pero el resto también se benefició.

Las ráfagas cortas de ejercicio de alta intensidad son muy beneficiosas para la salud del corazón. Unsplash

¿Por qué es tan beneficioso?

Según declaraciones a Medical Daily de uno de los autores del estudio, el doctor Lu Qi, subir escaleras es una rutina compuesta por ráfagas cortas de ejercicio de alta intensidad. Como consecuencia, se mejora la actitud cardiorrespiratoria. Además, se ha visto que mejora el perfil lipídico, siendo ambos factores esenciales para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Esto de las ráfagas cortas ha demostrado ya ser beneficioso para el corazón en otros deportes. Pero en el caso de subir escaleras es doblemente positivo, porque no requiere ningún tipo de material ni técnica. Si vivimos en un bloque de pisos, solo debemos dejar el ascensor a un lado. Y, si no, seguro que no es complicado para cualquiera encontrar unas escaleras en las que practicar. Eso sí, si nunca hemos hecho ejercicio, podría ser necesario empezar poco a poco, antes de hacer los 5 tramos de escaleras completos.

Todo esto, unido a que no se necesita apenas tiempo, conlleva muchos beneficios para cuidar de nuestro corazón, sin necesidad de contar los pasos. Cada cual puede adaptarse a sus circunstancias, la clave está en no parar. O, al menos, en no estar siempre parados.

Síguenos en YouTube

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente