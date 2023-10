Todo el mundo espera que Nintendo lance la Switch 2 —o como se llame su próxima consola— en la segunda mitad de 2024, y el presidente de la empresa ha brindado nuevas pistas que parecen ratificarlo.

En una entrevista con la edición japonesa de Nikkei (vía VGC), Shuntaro Furukawa detalló los planes de Nintendo en torno a la Switch original para el año fiscal en curso y el venidero. Y si bien no hizo mención directa al hardware que la reemplazará, sí enfatizó desde cuándo el modelo lanzado en 2017 dejará de estar en el centro de la escena.

Consultado sobre si sería posible extender la vida útil de la Nintendo Switch tras más de 6 años en el mercado, Furukawa manifestó que su intención es mantener el enfoque sobre ella hasta que finalice el año fiscal en curso, que concluye el 31 de marzo de 2024.

El ejecutivo aseguró que pretenden maximizar el interés por el hardware actual durante las fiestas de fin de año. Así, aspiran a seducir no solo a quienes llegan por primera vez a la consola, sino a quienes buscan una segunda unidad o un reemplazo. De todos modos, no especificó demasiado sobre cómo piensan hacerlo. ¿Aprovechará Nintendo para bajar los precios y darle un último empuje a las ventas de la Switch? Por lo pronto, es imposible saberlo.

Esto allanaría el camino para que la consola de próxima generación de los japoneses aparezca en escena durante el segundo semestre del próximo año. De ser así, se cumplirían los rumores que circulan desde hace tiempo sobre el arribo de la esperada Switch 2.

Los planes de Nintendo para la Switch 2

El presidente de Nintendo se refirió también al software de la Switch original. Manifestó que la intención es continuar trabajando en él durante el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2025. Esto significa que los usuarios pueden continuar esperando juegos para la consola actual, incluso aunque su sucesora ya se encuentre disponible.

Nintendo todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la Switch 2. No obstante, como mencionamos al comienzo, en la industria ya se da por hecho que la nueva consola llegará durante el segundo semestre de 2024. Esto no solo se basa en los rumores surgidos desde la cadena de suministros, sino que hasta Microsoft lo mencionó durante el juicio contra la FTC por la compra de Activision Blizzard.

Los japoneses habrían mostrado el nuevo hardware a desarrolladores de confianza durante la Gamescom. Según se conoció por entonces, unos pocos afortunados pudieron verlo en acción con una versión especial de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Aunque lo que causó mayor sorpresa fue su capacidad de ejecutar The Matrix Awakens, la demo de Unreal Engine 5.

Algunos estudios ya habrían recibido los kits de desarrollo de la Nintendo Switch 2, para trabajar de cara a un lanzamiento el próximo año. Se rumora que soportará la tecnología DLSS de NVIDIA con ray tracing y que ofrecerá un rendimiento similar al de la PlayStation 4 y la Xbox One.

Si lo último se confirma, implicaría un salto de performance notorio. Tengamos en cuenta que desde hace tiempo los jugadores se quejan de que la Nintendo Switch llegó al límite de sus posibilidades técnicas. Una tabla de especificaciones más potente y moderna le abriría las puertas a más juegos AAA de terceros, como Call of Duty, y podría llevar el interés por el dispositivo a un público todavía más amplio.

