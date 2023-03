Aunque reportes previos anticipaban que la sucesora de la Nintendo Switch llegaría más tarde de lo esperado, durante la presente semana los rumores dieron un giro inesperado. Ahora, diversas fuentes coinciden en que la nueva consola, conocida entre la comunidad como Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2, estará disponible a lo largo del presente año. De hecho, es posible que su anuncio no se encuentre demasiado lejano.

Todo comenzó cuando un usuario de 4chan, que dijo ser un programador involucrado en juegos de Pokémon, aseguró que Nintendo lanzará nuevos modelos de la Switch este año. En un principio, podríamos pensar que serán ediciones especiales inspiradas por juegos de gran relevancia. Por ejemplo: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. No obstante, el resto del mensaje lo cambió todo.

El susodicho adelantó que Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, las entregas más recientes de la popular franquicia, recibirán parches para mejorar su apartado gráfico en los nuevos modelos de la Nintendo Switch. Por lo tanto, se intuye que un hardware con mayores prestaciones técnicas viene en camino; el tan esperado Nintendo Switch 2.

Ahora bien, el hecho de que este reporte haya sido compartido a través de 4chan, donde constantemente se publica información falsa, le resta credibilidad… ¿Cierto? Pues en este caso no es así. Resulta que el mismo usuario, antes de celebrarse el evento Pokémon Presents 2023, también filtró el nombre del DLC (contenido descargable) de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Es decir, El secreto de Area Cero. Fue por esa razón que la filtración comenzó a atraer más reflectores.

Foto por Alvaro Reyes en Unsplash

Ojo, aún hay más. Jeff Grubb, una de las fuentes más confiables de la industria de los videojuegos, se pasó por el podcast de Kinda Funny Games para hablar al respecto. Afortunadamente, el periodista tiene información relevante sobre la Nintendo Switch 2. Según menciona, los de Kioto sí tienen el plan de presentar una nueva consola durante 2023.

No obstante, el salto técnico no sería tan sustancial como algunos desean. ¿La razón? Aparentemente, Nintendo introducirá un hardware intergeneracional. Es decir, una actualización que mejora las prestaciones de la consola actual, pero sin ser un producto de siguiente generación.

«No es una Switch Pro, ni necesariamente una Switch 2, sino algo que estaría entre medias. Una especie de Super Switch que continúe la generación, quizá más significativa que la Game Boy Color.»

Lo anterior se debe, siempre según la información de Jeff Grubb, a que Nintendo no piensa renunciar todavía a una generación que le genera tanto dinero año tras año. No se debe olvidar que hay más de 120 millones unidades de la Nintendo Switch allá afuera. Entonces, en lugar de iniciar desde cero con un hardware next-gen, prefieren extender lo que ya tienen actualmente.

Si bien esta consola podría ejecutar todo el catálogo de la Nintendo Switch sin ningún problema, también tendría juegos exclusivos. Esto porque, internamente, integrará componentes ligeramente renovados que le permitirán desplegar un mejor apartado gráfico.

Así pues, puedes renovar tus esperanzas de ver un nuevo hardware de Nintendo en 2023. Eso sí, modera tus expectativas y no esperes un salto generacional. Atentos a los próximos meses porque, sin duda, habrá más información al respecto.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente