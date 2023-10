El multijugador de The Last of Us es uno de los proyectos de Naughty Dog más esperados por el público, pero crece la preocupación de que nunca vea la luz. Según reporta Kotaku, el estudio ha despedido a no menos de 25 desarrolladores que se desempeñaban en distintas áreas, aunque la mayoría se encargaba de las pruebas de control de calidad.

El citado medio afirma que los despedidos son contratistas y no personal permanente, y que la compañía los está presionando para que la noticia del recorte se exponga lo menos posible. Pero eso no es todo, puesto que no les ofrecería indemnización y les obligaría a trabajar hasta fines de octubre antes de concretar su salida.

Es en este contexto que los aparentes problemas con el multijugador de The Last of Us han vuelto al centro de la escena. Según se menciona, Naughty Dog ha "congelado" su desarrollo. Y si bien hasta el momento no se lo ha cancelado formalmente, las perspectivas no parecen ser las mejores.

Esta no es la primera vez que se habla de inconvenientes en torno al spin-off de The Last of Us enfocado en una experiencia multijugador. En mayo pasado, el periodista Jason Schreier, de Bloomberg, reportó que Sony había decidido achicar los recursos destinados a dicha propuesta. Al punto tal de que desmembró el equipo destinado a dicho trabajo y reasignó a la mayoría de los integrantes a otros proyectos.

Por entonces, Naughty Dog trató de contener una potencial mala reacción del público publicando un comunicado en X (Twitter). En el mismo, el estudio aseguró que el multijugador de The Last of Us seguía en carpeta, pero que necesitaba "más tiempo".

Los nuevos despidos en Naughty Dog pondrían en evidencia que ni siquiera el furor por la serie de HBO y Max habría sido suficiente para enderezar el camino del proyecto de multijugador. Tengamos en cuenta que dicha propuesta se pensó originalmente como parte de The Last of Us Part II, pero creció lo suficiente como para que el estudio la aborde como un proyecto independiente.

Desde entonces, poco y nada se ha conocido oficialmente sobre esta alternativa. Y si efectivamente su desarrollo ha sido congelado, como ahora reporta Kotaku, es improbable que sepamos mucho más al respecto.

De hecho, el futuro de la franquicia de PlayStation se ha convertido en motivo de gran especulación este año. En enero, Neil Druckmann, cocreador del juego, aseguró que Sony no presionaba a Naughty Dog para desarrollar una nueva entrega de The Last of Us. El ejecutivo incluso abrió la puerta a explorar otra propiedad intelectual.

En marzo, con la adaptación televisiva de HBO en boca de todos, comenzó a rumorearse una tercera parte de The Last of Us. En tanto que en julio se filtraron algunos detalles de la historia y los personajes que la protagonizarían. Y en el medio se conocieron los detalles del supuestamente problemático desarrollo del multiplayer.

Según Jason Schreier, Bungie fue clave para enfriar los planes de una propuesta para varios jugadores. Los desarrolladores de Destiny, que son parte clave de la estrategia de juegos como servicio de Sony, habrían analizado el trabajo de Naughty Dog y le habrían bajado el pulgar. Aparentemente, la compañía habría manifestado que el proyecto no sería capaz de retener la atención de los jugadores por mucho tiempo.

Por lo pronto, Sony y Naughty Dog no se expresaron sobre los nuevos despidos o el estado del multijugador de The Last of Us. Estaremos atentos a las novedades.

