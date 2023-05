Cuando Sony anunció la compra de Bungie por 3.600 millones de dólares, muchos pensaron que los japoneses se habían vuelto locos. ¿Por qué pagar tal cantidad de dinero por una compañía que solo posee una franquicia en activo? La realidad, sin embargo, es que los japoneses no se hicieron con el estudio estadounidense por Destiny, sino por cómo su experiencia en los juegos como servicio podrían beneficiar a múltiples proyectos de PlayStation.

"La exitosa trayectoria de Bungie en la publicación multiplataforma y en los juegos como servicio nos ayudará a hacer realidad nuestras ambiciones de llevar a PlayStation más allá de la consola y aumentar nuestra audiencia potencial", comentó Jim Ryan, director de Sony Interactive Entertainment (PlayStation), en enero de 2022.

No obstante, tuvieron que pasar varios meses tras cerrarse la compra —en julio de 2022— para que Bungie realmente comenzara a tener influencia en varios títulos que vienen en camino a la plataforma PlayStation.

En una reciente conferencia celebrada por Jim Ryan y Hermen Hulst (director de PlayStation Studios), el segundo señaló que Bungie ya se encuentra asesorando a la marca en distintas áreas. Siendo la principal, evidentemente, la de los juegos como servicios.

"El aprendizaje que hemos obtenido de Bungie han sido muy importante en muchas áreas. Por supuesto, cuando se desarrollan títulos como servicio, tienes capacidades que no tienes cuando trabajas en juegos narrativos para un solo jugador. Estas capacidades que hemos ajustado en PlayStation Studios han sido apoyadas y guiadas por Bungie. Entendemos más profundamente lo que significa el éxito en los servicios", comentó Hulst (vía Tweak Town).

PlayStation, desde hace años, ha sido reconocida por su enfoque en las experiencias narrativas. The Last of Us, Horizon y God of War son algunos ejemplos en la era reciente. El problema es que la plataforma no cuenta, de momento, con un solo juego multijugador referente en la industria; uno que pueda generar ingresos recurrentes por un largo periodo de tiempo. Fortnite, Call of Duty: Warzone, Apex Legends y PUBG dominan gran parte de un mercado que genera miles de millones de dólares anualmente.

En consecuencia, Sony ya no puede darse el lujo de seguir ausente en los juegos como servicio. Años atrás, pusieron en marcha una estrategia que consiste, precisamente, en poner a varios de sus estudios internos a trabajar en proyectos de este tipo.

Ayer, durante el PlayStation Showcase 2023, empezamos a ver los primeros frutos de esa visión. Fairgame$, Helldivers 2 y Concord son tan solo la primera oleada de juegos como servicio impulsados por PlayStation. Y claro, falta la cereza del pastel: Marathon, de Bungie.

No tengas duda de que Bungie se ha involucrado, en menor o mayor medida, en la creación de los títulos mencionados. Después de todo, su experiencia está más que comprobada.

"Históricamente, nuestros juegos tienen un fin [por solo tener campaña para un solo jugador], y este es un gran cambio cultural. Trabajamos con Bungie en un riguroso proceso de revisión de los 12 juegos como servicio que estamos desarrollando", agregó el directivo.

De hecho, hace poco surgieron rumores de que el juego multijugador de Deviation Games, un estudio externo asociado con PlayStation, fue cancelado. Tras las declaraciones de Hulst, se ha especulado que el proyecto no pasó el filtró de calidad de Bungie. Esta información, sin embargo, no está confirmada.

Por supuesto, será necesario esperar al lanzamiento de estos juegos como servicio de PlayStation para saber exactamente cómo colaboró Bungie.

