Una de las grandes sorpresas del PlayStation Showcase, junto con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y Spider-Man 2, fue sin duda el nuevo juego de Bungie. Marathon, que así se llama, rescata la marca del título original que la compañía lazó para Mac en los 80, pero no tiene nada que ver. Y aunque Bungie ahora es propiedad de Sony, el juego llegará a PlayStation, Xbox y PC, y ofrecerá funcionalidades de Cross-play y Cross-save. Pero, ¿de qué va Marathon?

Al igual que Destiny, la propuesta de Bungie con Marathon es la de subirse a la nueva tendencia de los juegos multijugador y servicio, pero con un enfoque diferente al looter-shooter PvE que ofrece Destiny (que también ofrece su vertiente PvP clásica).

Marathon es, ante todo, un extraction shooter, una modalidad de juego que puso de moda Escape of Tarkov y que también ofrece Call of Duty a través de su modo DMZ. Marathon no tiene nada que ver la propuesta original para Macintosh, y lo único que ha conservado Bungie es el nombre y sus toques de Sci-fi.

Marathon es un extraction shooter PvP de ciencia ficción

No obstante, a diferencia de Tarkov y de DMZ, la propuesta de Bungie es mantenerse en un universo de ciencia ficción espacial similar al de Destiny:

Una enorme nave fantasma cuelga en órbita baja sobre una colonia perdida en tau ceti iv. las 30.000 almas que llaman hogar a este lugar han desaparecido sin dejar rastro. Señales extrañas insinúan artefactos misteriosos, un IA inactiva desde hace mucho tiempo y tesoros de riquezas incalculables. Eres un corredor que se aventura en lo desconocido en una lucha por la fama… y la infamia. ¿Quién de vosotros escribirá su nombre en las estrellas?

El juego pondrá al jugador en los pies de un corredor (Runners en su versión original) para ofrecerle una experiencia de extractión-shooter-pvp. E incluirá una característica fundamental: su mapa y diferentes zonas serán persistentes y evolucionarán (de ahí la propuesta de juego como servicio).

Los detalles son todavía escasos, pero tanto la estética como la propuesta sobre el papel, sabiendo el buen hacer de Bungie, hacen que Marathon ya sea uno de los títulos más esperado, aunque se acabe de presentar. Como decimos, actualmente se encuentra en desarrollo para Playstation 5, Xbox Series X|S y PC con cross-play completo y cross-save. Sin fecha de lanzamiento, eso sí.

