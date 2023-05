Después de años de filtraciones y rumores, Konami al fin confirmó el remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. La compañía japonesa ya había anticipado su regreso triunfal a la industria de los videojuegos con el remake de Silent Hill 2, pero no era la única sorpresa que se tenían guardada.

Así pues, Konami aprovechó el PlayStation Showcase 2023 para mostrarnos el primer vistazo a Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Ojo, estamos hablando del remake de uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. También es considerado, por muchos fans de la franquicia, como el mejor de toda la saga. Konami es consciente de ello y esta es la razón por la que ha preferido rehacer esta entrega en lugar de las anteriores.

El remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater no podría llegar en un mejor momento. Hoy en día, los estudios cuentan con un gran abanico de herramientas tecnológicas para sacar provecho del hardware de la actual generación.

Tras lo visto en los recientes remakes de Resident Evil, la realidad es que el listón visual y jugable ha quedado bastante alto. ¿Logrará Metal Gear Solid 3 igualar o superar ese estándar de calidad establecido por Capcom? Está por verse. Para una franquicia tan importante como Metal Gear, no podemos esperar menos.

Un punto relevante sobre el remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater es que no será exclusivo de la PS5. De hecho, también estará disponible en Xbox Series X|S y PC. Antes de su anuncio oficial, se llegó a especular que Sony había abierto la cartera para limitar su disponibilidad en su consola. Sin embargo, resultó ser información falsa. No importa la plataforma que tengas, lo podrás disfrutar igual. Es una excelente noticia, no hay duda...

Por desgracia, Konami no nos ha ofrecido más información. Lo único que sabemos es que el remake se hará desde cero, aunque no sabemos quién está a cargo del desarrollo. Si bien aún no cuenta con fecha de lanzamiento, es probable que vea la luz a lo largo de 2024.

Para finalizar, la empresa reveló Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, una recopilación de juegos —sí, otra más— que incluye Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3: Snake Eater (no el remake). Estará disponible durante el último trimestre de 2023.

