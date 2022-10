Tuvieron que pasar varios años para que Silent Hill, una de las franquicias más queridas por los aficionados a los juegos de terror, regresara por todo lo alto. Después de muchos rumores y un teaser revelado durante la presente semana, Konami celebró un showcase enteramente enfocado en su saga. El evento nos dejó conocer múltiples proyectos que vienen en camino, siendo el más próximo un remake de Silent Hill 2.

El desarrollo de este proyecto está en manos de Bloober Team. El estudio es también el responsable de títulos como The Medium, Layers of Fear, Observer o Blair Witch. Así pues, el remake de Silent Hill 2 se encuentra bajo el paraguas de un equipo que tiene experiencia de sobra con los juegos de terror.

Por otra parte, se confirman los rumores sobre la exclusividad obtenida por Sony en cuanto a su disponibilidad en consolas se refiere. El remake de Silent Hill 2, por lo tanto, verá la luz solo en la PlayStation 5, aunque también podrás disfrutarlo en PC. ¿Lo veremos en consolas Xbox? De momento, no sabemos si estamos ante una exclusiva temporal, entonces no podemos garantizarlo.

Al igual que otros remakes contemporáneos, entre los cuales encontramos a Resident Evil 2 y más recientemente a The Last of Us Parte 1, Silent Hill 2 sacará provecho de la tecnología actual para proponer un lavado de cara completo. Primeramente, claro, el apartado visual de Silent Hill 2 será renovado de forma sustancial. Iluminación, texturas y modelados de mayor calidad están en camino. Para lograr todo lo anterior, se apoyarán en el motor gráfico Unreal Engine. Por desgracia, todavía no conocemos si fecha de lanzamiento.

En desarrollo…