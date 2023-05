Había pasado bastante tiempo desde la última vez que Sony celebró un gran evento de videojuegos. No obstante, los de Japón no quisieron perderse el tren de una época donde solemos conocer una buena cantidad de novedades por parte de la industria. Así pues, el PlayStation Showcase 2023 nos mostrará los próximos juegos que van camino a la PS5, que este año ya ha logrado consolidarse en el mercado gracias a sus sorprendentes ventas.

Como ya es habitual, previo a una conferencia de Sony suele surgir demasiada especulación. Con el PlayStation Showcase 2023 ha ocurrido exactamente lo mismo. En días recientes hemos escuchado todo tipo de rumores con relación a los títulos y franquicias que podrían aparecer en el evento. Algunos creíbles por el respaldo de reportes confiables, y otros que no son más que deseos imposibles de la comunidad.

El PlayStation Showcase 2023 tiene un papel fundamental en el futuro próximo de la plataforma. Ahora que la PS5 está colocándose en una mayor cantidad de hogares, sus propietarios están a la espera de ampliar su biblioteca con juegos exclusivos, que siguen siendo el principal fuerte de la marca. Sony lo sabe y, por tal motivo, desde hace años tiene a sus estudios internos trabajando en nuevas experiencias.

Algunos ven el PlayStation Showcase 2023 como la revelación de la fase 2 de la PS5. La primera nos dejó con excelentes propuestas como el remake de Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Gran Turismo 7, God of War Ragnarök y Horizon Forbidden West. ¿Qué sigue después? Eso está por responder el evento.

En esta publicación recopilamos los anuncios y tráilers del PlayStation Showcase 2023. Se mantendrá en constante actualización conforme Sony presente sus novedades.

Fairgame$

Sony ya nos había prometido que los juegos como servicio serían muy importantes en el futuro próximo. El primer título presentado en el PlayStation Showcase 2023 es Fairgame$, cuyo desarrollo corre a cargo de Heaven, el estudio liderado por Jade Raymond (una de las mentes maestras detrás de Assassin's Creed). Mira su primer tráiler:

Helldivers 2

Helldivers, aquel título que vio la luz en 2015, tendrá secuela. Helldivers 2 ya es oficial y nuevamente será publicado por Sony Interactive Entertainment. Por lo tanto, en el terreno de las consolas será exclusivo de la PS5, aunque también lo podrás disfrutar en PC. Llegará en algún momento del presente año.

Ghostrunner 2

Después del éxito del primer título, en One More Level y Slipgate Ironworks han puesto en marcha el desarrollo de una secuela. Afortunadamente, no tendremos que esperar demasiado, ya que estará disponible este mismo año en una fecha aún por determinar.

Publicación en constante desarrollo…

