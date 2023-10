Microsoft aspira a cerrar la adquisición de Activision Blizzard esta misma semana, una vez que reciba la aprobación definitiva de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA). La buena noticia para los de Redmond es que, más allá de esto, habrían evadido una nueva investigación por parte de la Comisión Europea.

Según reporta Bloomberg, Europa ha descartado volver a investigar la adquisición de la empresa de videojuegos, pese a los cambios realizados por Microsoft al acuerdo original para contentar a las autoridades británicas.

Si se la hubiera sometido a un nuevo escrutinio por parte de los reguladores de la Unión Europea, la compra de Activision Blizzard habría sufrido una nueva demora de varios meses antes de su concreción. Recordemos que el próximo 18 de octubre es la fecha límite entre las partes para dar por terminado el asunto, aunque los de Satya Nadella esperan completarlo este viernes 13.

La Comisión Europea aún no habló de forma pública al respecto, pero las fuentes de Bloomberg sostienen que Microsoft no sufrirá nuevos contratiempos en ese frente. Lo cual no implica que las autoridades no sigan de cerca todo lo vinculado con la posible aprobación de la transacción por casi 69.000 millones de dólares en el Reino Unido, o el potencial impacto que los cambios realizados al acuerdo podría tener sobre el bloque europeo.

La Comisión Europea no investigará los cambios realizados al acuerdo de compra de Activision Blizzard

La Comisión Europea dio su visto bueno a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft en mayo pasado. Europa fue, de hecho, el primero de los tres grandes mercados que apoyó la adquisición. Posteriormente, los de Redmond ganaron el juicio con el que la Comisión Federal de Comercio (FTC) intentó bloquearla en Estados Unidos; en tanto que Reino Unido originalmente vetó el acuerdo, aunque luego regresó a la mesa de negociación.

El elemento crucial en esta historia es que Microsoft modificó bastante el acuerdo de compra en busca de la aprobación británica. Un cambio que se evidencia principalmente en el apartado de cloud gaming, con la venta de los derechos de los juegos de Activision Blizzard a Ubisoft.

Vale mencionar que dicho acuerdo tiene validez en casi todos los mercados, excepto en los países que conforman el Espacio Económico Europeo. Esto se debe a que, para recibir aprobación de la compra de Activision Blizzard, Microsoft se comprometió ante la Comisión Europea a otorgarles a los usuarios europeos que compren sus títulos una licencia gratuita para jugarlos vía streaming en cualquier plataforma en la nube de su preferencia.

Cambios en la estrategia en la nube

Brad Smith, presidente de los de Redmond, explicó por entonces que los reguladores de la UE también les exigieron que den licencias automáticas de los juegos populares de Activision Blizzard a servicios de cloud gaming rivales. "Esto se aplicará a nivel mundial y permitirá a millones de consumidores en todo el mundo jugar estos juegos en cualquier dispositivo que elijan", indicó.

Esto último fue lo que, en su momento, generó especulaciones sobre una posible nueva investigación de la Comisión Europea. Después de todo, la posterior aparición en escena de Ubisoft cambió el panorama de una implementación global. Ahora, es esa compañía la que maneja el licenciamiento de los juegos de Activision Blizzard en streaming fuera de la Unión Europea. Situación que podría ser problemática para plataformas en la nube europeas que deseen expandirse a otros territorios.

Aun así, todo apunta a que Microsoft no tendrá que responder a nuevas inquisiciones regulatorias al respecto. Solo queda por verse si realmente consigue concretar la esperada adquisición de la firma californiana antes de que acabe esta semana.

