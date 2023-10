La película Taylor Swift: The Eras Tour se ha convertido en uno de los grandes éxitos del año 2023. Para sorpresa de la industria cinematográfica, la grabación de uno de los conciertos de la gira de la artista, cautivó incluso a los que no son sus seguidores. También, a un público que encontró en el largometraje una experiencia inmersiva y sorprendente. Una que celebra tanto los 17 años de carrera de la artista como su impacto en la cultura pop e incluso, su interés en resaltar el poder femenino.

Claro está, no se trata de un fenómeno único, aunque sí uno de los más exitosos y recientes. Las películas, series y contenido que exploran el mundo de la música siempre ha tenido una considerable popularidad. Especialmente, los que lo hacen desde el punto de vista de cantantes, compositores y bandas conocidas. Algo que permite no solo apreciar y profundizar en el ámbito del espectáculo a un nivel por completo novedoso. A la vez, comprender su huella real como parte del entretenimiento.

Te dejamos cinco contenidos basados en conciertos y músicos que puedes ver ahora mismo en Disney+. De la despedida de uno de los vocalistas más icónicos del siglo XX de los escenarios hasta una de las obras de Broadway más queridas. La selección es un recorrido en cómo la música y el ámbito cinematográfico pueden crear una nueva forma de disfrutar de los eventos del mundo del entretenimiento más populares. Todo, a la distancia de un clic.

Elton John Live

El largometraje es la grabación del multitudinario concierto del cantante en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Se trató de la última parada americana de su gira Farewell Yellow Brick Road Tour. Anunciada en 2018, fue la despedida del artista de sus seguidores y pone fin a su carrera musical en vivo.

El director Paul Dugdale logró captar lo mejor del evento y recopilar varios de sus momentos emblemáticos. El espectáculo combinó una selección de sus mayores éxitos con una producción teatral semejante a la de sus años de mayor fama en la década de los setenta. Con una banda en vivo y un equipo de escenografía de primer nivel, Elton John interpretó sus canciones más conocidas y queridas por los fanáticos. Desde baladas melancólicas como Candle in the Wind y Sorry Seems to Be the Hardest Word, hasta algunas más festivas como Crocodile Rock y I’m Still Standing. El show abarcó lo esencial de una carrera que se distinguió por ser fundamental para comprender el pop en la actualidad.

Para su despedida, Elton John también compartió anécdotas y recuerdos de su carrera. Algo que el largometraje recoge y que brinda a la producción una visión personal y cercana del artista detrás de la fama. Estos momentos íntimos dan un toque especial al espectáculo, que ahora mismo puedes disfrutar en Disney+.

Jonas Brothers: La experiencia del concierto

El director Bruce Hendricks logró captar algunos de los momentos más emocionantes de la gira Burnin’ Up Tour de Jonas Brothers en un documental. Todo un logro, si se toma en cuenta que el 2008, fue uno de los años de mayor popularidad del grupo.

Pero más que eso, la producción también es una mirada tras bastidores que detalla lo que ocurre durante la preparación de un concierto de semejante envergadura. La cámara sigue no solo a los músicos mientras se preparan para salir a escena, sino además, intenta explorar en la emoción de un momento único en la vida de los artistas.

Lo que incluye seguir a los integrantes de la agrupación en sus momentos de descanso tras bastidores o sus paseos por Nueva York. La ciudad se convierte, entonces, en parte central del metraje. Los jovencísimos cantantes recorren sus calles de incógnito y el documental les muestra en medio de la expectación por un evento que cambiará sus vidas. Finalmente, la cinta se enfoca en el concierto en Madison Square Garden. Como añadido, la producción incluye al repertorio de canciones, dos grabadas en estudio: Love Is On Its Way y Live to Party. Tanto la una como la otra se convirtieron en éxitos después del estreno de la película.

Folklore: sesiones

Aunque probablemente será el más conocido, Taylor Swift: The Eras Tour no es el primer largometraje musical de la cantante. En noviembre del 2020, se estrenó en el catálogo de Disney+ Folklore: sesiones en long pond studio. El documental ofrece a los fanáticos una mirada íntima al proceso de grabación de su aclamado álbum homónimo, lanzado en julio del mismo año.

Rodado en el Long Pond Studio (Nueva York) es el resultado de la reunión de Taylor Swift y sus colaboradores para grabar de manera totalmente secreta. Todo, durante la cuarentena de la pandemia de COVID-19. La producción estuvo a cargo de Aaron Dessner, uno de los principales colaboradores de la artista en el álbum.

El documental analiza el proceso creativo de las canciones, desde la composición hasta la grabación final. Además, ofrece a los fanáticos una visión más profunda de las historias y emociones detrás de cada canción. Por lo que incluye conversaciones entre Swift y sus colaboradores, donde discuten el significado y la inspiración detrás de las canciones. Si eres fanático de la cantante, el especial es ideal para ti.

Ed Sheeran: La suma de todo

Este conmovedor y curioso documental, sigue la vida y carrera del famoso cantante y compositor británico Ed Sheeran. Pero a diferencia de otros, el argumento no se enfoca solo en su música, sino en su conocida lucha contra la ansiedad y la depresión. Lo que ofrece a los fanáticos una visión íntima y detallada de la vida personal y profesional del artista.

Desde sus humildes comienzos en Suffolk, Inglaterra, hasta su ascenso a la fama mundial. Ed Sheeran: La suma de todo reflexiona acerca de los desafíos que enfrentó en el cantante en camino hacia el éxito y cómo logró superarlos con su talento y dedicación.

A la vez, explora su proceso creativo, mostrando cómo escribe y compone sus canciones. El documental destaca su habilidad para plasmar sus dolores emocionales en la música, lo que le ha permitido explorar casi en forma terapéutica a través del arte. Lo que convierte a la cinta en una ventana hacia la vida y carrera de uno de los intérpretes más influyentes de la música actual.

Hamilton

La película basada en el exitoso musical del mismo nombre creado por Lin-Manuel Miranda, no homenajea a un músico. Pero sí, al espectáculo homónimo y su trascendencia como obra musical. Un elemento que la película dirigida por Thomas Kail destaca con buen gusto y elegancia.

Como una celebración a su influencia, la cinta captura una actuación en vivo del musical original de Broadway. Pero más allá de eso, su forma de narrar la historia estadounidense desde un punto de vista multicultural y rindiendo tributo al legado artístico del país.

Además de Lin-Manuel Miranda, también forman parte del elenco Odom Jr., Phillipa Soo, Renée Elise Goldsberry, Daveed Diggs y Jonathan Groff. La cinta muestra en toda su plenitud la puesta escena y también, su selección musical, premiada en más de una ocasión con el galardón Tony. La película ha sido ampliamente elogiada y se ha convertido en un fenómeno cultural desde su lanzamiento en 2020.

