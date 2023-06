“Fui recientemente a Houston [donde Taylor Swift dio un concierto el pasado mes de abril], y sé que me divertí mucho y canté de todo, ¡pero no lo recuerdo! Recuerdo antes y después del concierto, pero nada durante”. Este es uno de los múltiples mensajes que los asistentes al The Eras Tour, la sexta gira de la cantante, compositora, actriz y directora estadounidense, han compartido en Reddit y Twitter. Muchos coinciden en que, al acabar, no recuerdan prácticamente nada de la experiencia, o si Swift en realidad cantó una canción concreta durante el show. Es como si la artista les hubiese embrujado durante la actuación de su canción ‘Willow’, quienes muchos la catalogan como un ritual satánico.

Varios de los fans que tuvieron la oportunidad de asistir a uno de los conciertos de Taylor Swift, de hecho, afirman que si no fuese por los cientos de vídeos que tienen en su móvil, en los que se escuchan a ellos mismos gritar frases como “que le jodan al patriarcado” (verso de All Too Well (10 minute version), dudarían si realmente fueron. Es algo que puede resultar frustrante teniendo en cuenta lo difícil que es conseguir una entrada. Sin embargo, y por suerte o por desgracia para algunos, el efecto de amnesia posterior al concierto tiene una explicación científica, detalla la revista Time.

Por supuesto, muchos de los asistentes a la gira de Taylor Swift son fans de la artista, quien anunció el inicio de la gira el pasado octubre; meses antes de que esta iniciara. La mayoría ha estado esperando el día con una emoción increíble, viendo tiktoks de conciertos anteriores o clips de cómo Swift se tira —literalmente— de cabeza dentro del escenario, como si este fuese una piscina. Cuando llega el día, la cantidad de emoción que la persona genera por ver actuar a la cantante sobrepasa cualquier otro estado de ánimo.

La emoción de ver a Taylor Swift

Pues bien, ese sentimiento de emoción que los asistentes al concierto de Taylor Swift experimentan es tan elevado, que el cuerpo lo procesa de una forma diferente a como lo haría habitualmente. Ewan McNay, profesor del departamento de psicología de la Universidad Estatal de Nueva York, explica al citado medio que, cuando una persona siente emoción, hace que la amígdala cerebral libere un neurotransmisor llamado norepinefrina. Este, en concreto, permite almacenar ese recuerdo en la memoria —digamos— con mayor prioridad, lo que hace que la persona pueda volver a vivirlo más fácilmente.

El problema, reiteramos, es que es tanta la cantidad de emoción que experimenta el asistente al concierto de Taylor Swift, que el cuerpo lo interpreta como estrés, y el cerebro realiza un proceso completamente diferente al que realiza cuando detecta unos niveles de emoción adecuados. En concreto, y tal y como afirma McNay, las neuronas asociadas con la memoria comienzan a activarse indiscriminadamente, lo que hace más difícil almacenar ese recuerdo.

McNay asegura que este efecto no es un caso aislado de los asistentes a los conciertos de Taylor Swift. “Puede ocurrir en cualquier momento en que te encuentres en un estado muy emocional”, destaca.

¿Por qué este efecto de amnesia post concierto?

De hecho, es algo que se ha estudiado mucho en el ámbito de la psicología. Por un lado, se ha visto que el estrés libera hormonas que influyen en la capacidad del cerebro para almacenar recuerdos. Además, no debemos olvidar que el estrés provoca la respuesta de lo que se conoce como lucha o huida. Esta es una respuesta beneficiosa evocativamente que nos prepara para enfrentarnos a un peligro o, en su caso, huir de él. Buena parte de los recursos de nuestro organismo se dirigen a una de esas dos opciones.

Por eso, el estrés y la ansiedad provocan síntomas como aumento del ritmo cardíaco o rigidez muscular. El corazón se prepara para un gran esfuerzo y los músculos se tensan para actuar. Dado que no es necesario que se invierta energía en ese momento en retener recuerdos, puede que sea más difícil recordar lo que ocurrió después. Obviamente, el concierto de Taylor Swift no es una amenaza. Pero, si nuestro cerebro interpreta esa gran emoción como estrés, actuará en consecuencia y pueden producirse todos esos síntomas.

¿Cómo podemos evitar no recordar nada del concierto de Taylor Swift? Puede resultar difícil controlarnos en esa situación, pero pautas como no tomar alcohol o cafeína pueden ayudar a que el cuerpo procese mejor las emociones.

