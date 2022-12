Taylor Swift no tiene suficiente con su exitosa carrera en el mundo de la música. Variety ha confirmado que la artista de 32 años ha escrito y dirigirá una película junto a Searchlight Pictures, estudio independiente de Disney, y el cual está detrás de la producción de largometrajes como La Forma del Agua, Jojo Rabbit, el El gran Hotel Budapest o El Menú, entre otras.

Será la primera vez que la cantante, quien previamente ha dirigido algunos de sus vídeos musicales (entre ellos All Too Well: The Short Film), debute como directora y guionista original en un largometraje que, presuntamente, se proyectará en los cines. Searchlight Pictures, por el momento, no ha revelado detalles sobre la trama. Tampoco otra información relevante, como la fecha aproximada de estreno o los actores que interpretarán los personajes que Taylor Swift ha creado para su historia.

David Greenbaum y Matthew Greenfield; presidentes del estudio, sin embargo, han confirmado la colaboración destacando al citado medio que “Taylor es un artista y narradora de una generación única”, y que, para ellos, “Es una alegría y un privilegio genuino colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”.

Taylor Swift ya tiene experiencia como directora

Taylor Swift, reiteramos, ha dirigido íntegramente algunos de sus vídeos musicales. Entre ellos, The Man, en el que denuncia el machismo y sexismo que ella mismo ha vivido en la industria, o All Too Well: The Short Film, un cortometraje de 14 minutos de duración protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien en el que, a través de la canción All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version), cuenta la historia de una de sus relaciones y rupturas más dolorosas.

El vídeo de All Too Well, de hecho, ha sido el mejor ejemplo de las buenas dotes de Taylor Swift como directora. La artista ha llegado a presentar su exitoso trabajo en el Festival de Toronto y en el Festival de Cine de Tribeca, donde también aprovechó para compartir su experiencia en la dirección, y donde destacó que para ella “sería fantástico escribir y dirigir un largometraje”.

El corto de All Too Well, además, ha sido presentado como candidato a los premios Óscar del próximo año.

Taylor Swift, por otro lado, ya ha tenido algún que otro encuentro con la industria cinematográfica. La estadounidense ha aparecido en algunas películas, como en Ámsterdam, y ha puesto voz a la banda sonora de largometrajes como Los juegos del hambre o La Chica Salvaje.