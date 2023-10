La película de Taylor Swift: The Eras Tour, que se estrenó el pasado 13 de octubre y que muestra uno de los conciertos que la prestigiosa artista estadounidense ha dado durante su gira, ha roto nuevos récords tras convertirse en la película de conciertos más taquillera de la historia en Estados Unidos. Además, y según The Hollywood Reporter, va camino de convertirse en estreno más grande del mes de octubre en toda la historia del cine.

La película, en concreto, ha recaudado entre 95 y 97 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá durante el primer fin de semana de su estreno, superando así a la película de Justin Bieber: Never Say Never, que recaudó un total de 73 millones de dólares durante todo el tiempo que se mantuvo en cartelera. En otros 94 territorios internacionales donde Taylor Swift: The Eras Tour, también se estrenó en los cines, la película recaudó entre 31 y 33 millones de dólares, lo que hace que el film del concierto haya recaudado un total de entre 126 millones y 130 millones de dólares.

Taylor Swift: The Eras Tour, además, está a punto de convertirse en el estreno de octubre más grande de toda la historia de Estados Unidos, justo por debajo de Joker, que recaudó en su estreno, en octubre de 2019, 96,2 millones de dólares.

La película de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’, no supera las expectativas de AMC

En cualquier caso, la película de Taylor Swift: The Eras Tour, no ha superado las expectativas de AMC, la mayor cadena de cines de Estados Unidos y quien distribuyó la película, en vez de hacerlo un estudio de Hollywood, como suele ser habitual.

AMC, en concreto, esperaba que el concierto de Taylor Swift recaudara durante el fin de semana al rededor de 100 millones de dólares solo en Estados Unidos, después de que alcanzaran esa cifra durante la primera semana de preventa. De hecho, y tal y como señala el citado medio, expertos afirman que la película no alcanzó los 100 millones de dólares en recaudación en taquilla porque prácticamente no había opción de adquirir entradas sin cita previa.

El estreno de la película de Taylor Swift, The Eras Tour, también ha causado mucha polémica por el indebido comportamiento de algunos fans que fueron a verla al cine. Muchos espectadores se quejan de que los denominados como “swifties”, vivieron la película como si estuviesen asistiendo a un concierto, y no viendo una película como tal; gritos, gente bailando en la sala, personas grabando, etc. Otros, sin embargo, justifican este comportamiento alegando que se trata de una película para los fans. En España, por ejemplo, algunos cines permitieron a los asistentes cantar.

