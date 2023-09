Después de más de 140 días de protesta, la huelga de guionistas de Hollywood estaría a punto de terminar. A última hora del domingo, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) anunció que alcanzó un "acuerdo tentativo" con los estudios de cine y televisión que podría acabar con el largo conflicto entre las partes.

En un correo electrónico enviado a los afiliados al WGA se especifica que, si bien los reclamos habían resultado exitosos, todavía no era posible dar a conocer el acuerdo entre las partes en detalle. Esto, debido a que aún se tenía que revisar el lenguaje final del contrato con las productoras para evitar que alguno de los puntos negociados fuera pasado por alto.

"Podemos decir, con gran orgullo, que se trata de un acuerdo excepcional, con beneficios y protecciones significativos para los escritores de todos los sectores que son miembros", indica el comunicado. Las negociaciones para lograr el acuerdo tentativo se habrían llevado a cabo durante la última semana. Vale mencionar que la huelga de guionistas de Hollywood continúa en marcha, pero podría darse por terminada mañana, martes. Todo dependerá de lo que ocurra durante la votación.

Según se explicó en la comunicación interna, el acuerdo definitivo se revisará y pondrá bajo votación para su aprobación definitiva. Siempre y cuando se cumplan los criterios negociados, por supuesto. Como primera medida, los guionistas de Hollywood dejarán de hacer piquetes frente a los estudios, aunque los líderes del Sindicato han invitado a sus afiliados a sumarse a las manifestaciones de los actores, que también están en huelga.

La huelga de guionistas de Hollywood podría terminar el martes

Photo by Aman Upadhyay on Unsplash

La huelga de guionistas de Hollywood se puso en marcha el pasado 2 de mayo, tras la ruptura entre el WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos (AMPTP). La última vez que el Sindicato había ido al paro había sido en 2007, y también había superado los 100 días. Se estima que, por entonces, el conflicto le costó unos 2.000 millones de dólares a la industria.

Los escritores reclaman una actualización de sus contratos para incluir mejoras en el pago de regalías por los contenidos distribuidos en plataformas de streaming. Pero eso no es todo, puesto que también buscan un aumento de su salario. Según el Sindicato, nunca antes hubo tantos guionistas trabajando por la paga mínima, cuando los estudios están generando ingresos mayúsculos.

Otro elemento crucial de la negociación se ha relacionado con el desembarco de la IA en la producción de películas y series. El nuevo acuerdo para acabar con la huelga de guionistas de Hollywood incluiría protecciones contra el uso de la inteligencia general generativa. No olvidemos que, apenas iniciada la medida de fuerza, los estudios habrían analizado comenzar a utilizar herramientas tipo ChatGPT para escribir nuevos guiones. Aunque, en principio, no habría sido más que una amenaza.

Si los guionistas de Hollywood votan a favor del nuevo acuerdo, podrían volver a trabajar esta misma semana; aunque, de hacerlo, será sin actores, que continúan de huelga. Los artistas vinculados con SAG-AFTRA todavía se mantienen en conflicto con los estudios y no se vislumbra una resolución en lo inmediato.

Tengamos en cuenta que, debido al conflicto con guionistas y actores, varias producciones han debido suspender o posponer su rodaje. Algunos de los casos más notorios han sido los de Deadpool 3, Misión Imposible 8 y The Last of Us. Además, los Premios Emmy 2023 se retrasaron indefinidamente.

