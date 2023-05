Hollywood estaría considerando usar inteligencia artificial para generar guiones de películas. Un reporte de Above the Line detalla que desde hace semanas, estudios y empresas de streaming exploran la posibilidad de que una IA como ChatGPT escriba guiones basados en libros y obras de dominio público. La idea de integrar esta tecnología al flujo de trabajo se da en un momento complicado en el que el sindicato de guionistas de cine y televisión han iniciado una huelga indefinida.

Fuentes confiables reportaron al medio que casi todos los estudios consideran usar IA para escribir guiones. De aprobarse, Hollywood se valdría de aplicaciones como ChatGPT como medida de emergencia para reducir el impacto de la huelga. Posteriormente, los escritores reescribirían el libreto para acelerar el proceso.

Esta idea es rechazada por el Gremio de Escritores de Estados Unidos (WGA), quienes pelean por regular el uso de la IA para escribir guiones de cine y televisión. John August, miembro del comité de negociación del WGA, dejó claro que los guionistas no tienen intención de corregir el trabajo de una máquina.

Warren Leight, guionista y productor ejecutivo de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, tampoco está de acuerdo con la idea de corregir guiones generados por IA. Leight expuso cómo esta práctica es una estrategia de Hollywood para pagarle menos a los escritores.

Lo que [IA] podría hacer es arrojar un trabajo confuso. En lugar de contratarte para hacer un primer borrador, [los estudios] te contratan para hacer un segundo borrador, que paga menos. Quieres cortar eso de raíz Warren Leight

Hace unos días, el sindicato de guionistas aprobó el uso de la IA como herramienta y confirmó que no tenía intenciones de prohibirla. El WGA propuso que el trabajo realizado en ChatGPT y otras herramientas no se considerara como material literario o material fuente. Esto protege al escritor, ya que los guiones generados por una IA no le robarían el crédito en una película ni afectarían su salario.

La IA es una "máquina de plagio", según los guionistas de Hollywood

Pese a que el director de Avengers: Endgame y otras personalidades de la industria visualizan un futuro donde la IA escribirá películas interactivas, los guionistas tienen otra opinión. Ellen Stutzman, negociadora principal del WGA, dijo que algunos agremiados consideran a la inteligencia artificial como "máquinas de plagio".

La percepción es similar a la de artistas visuales que demandaron a empresas de IA generativa por utilizar obras protegidas por derechos de autor. Los guionistas consideran que replicar esta fórmula y entrenar a un modelo de inteligencia artificial con material existente implicaría robo de propiedad intelectual.

No queremos que nuestro material los alimente, y tampoco queremos arreglar sus primeros borradores descuidados. John Leight

Como parte de la negociación, el sindicato de guionistas pide regular el uso de IA en todos los proyectos. "La Inteligencia artificial no puede escribir o reescribir material literario, no puede usarse como material fuente y no pueden utilizarse guiones existentes para entrenar a una IA", se lee en el documento que detalla sus propuestas. La medida fue rechazada por la Alianza de Productores de Cine y Televisión, quien ofrece "reuniones anuales para discutir los avances de la tecnología".

El futuro de los guiones generados por una IA no está muy lejos. Hollywood está consciente de que se ahorrarían millones de dólares si solo contrataran a guionistas para reescribir el contenido generado por ChatGPT. Esta estrategia ya se está aplicando en muchos medios de comunicación, afectando el trabajo de redactores y periodistas.

También en Hipertextual: