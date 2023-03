El Sindicato de Guionistas en Estados Unidos (WGA) aprobó el uso de inteligencia artificial como herramienta para escribir guiones de películas. En una decisión que algunos considerarían polémica, el gremio confirmó que no tiene intenciones de prohibir la IA, aunque impuso una serie de condiciones. Los escritores podrán usar ChatGPT para redactar un guion, no obstante, el crédito será de la persona y no la herramienta.

De acuerdo con un reporte de Variety, el sindicato propuso que la IA sea considerada como herramienta para el guionista. El trabajo generado en ChatGPT no se considerará como material literario o material fuente, una decisión que inclina la balanza del lado del escritor. Ambas definiciones determinan el modo como se asignará el crédito del guionista y su compensación residual.

Bajo los términos del acuerdo, una IA no es considerada como guionista en un proyecto, ya que no es capaz de generar material literario. Debido a que el texto creado con ChatGPT tampoco es «material fuente», el escritor obtendrá el crédito completo, garantizando una compensación del 100%. El gremio piensa que esta decisión eliminaría las demandas de empresas como OpenAI, quienes podrían exigir regalías debido a que su inteligencia artificial fue responsable del libreto.

La propuesta del WGA se planteó durante una reunión con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, representante de los grandes estudios. Se desconoce si estos últimos la aceptarán, ya que ambas partes se encuentran en un proceso de negociación en donde se discuten temas como el salario mínimo y otras medidas para garantizar el trabajo de los escritores.

ChatGPT podría escribir la próxima película de Marvel o Star Wars

ChatGPT no escribiría series tan absurdas como She Hulk.

El sindicato propone que se considere a la IA como una herramienta y no un guionista. La decisión llega en un momento clave en donde muchos se preguntan si su empleo corre riesgo tras la llegada de GPT-4. Un documento publicado por OpenAI enlistó las profesiones que se verían afectadas por la inteligencia artificial a futuro.

Los creadores de ChatGPT consideran que empleos como el de matemáticos, contadores y escritores estarían expuestos. No obstante, el documento se enfoca en las actividades que podrían automatizarse para mejorar la eficiencia laboral, que no necesariamente implica que la inteligencia artificial le quitará el empleo a un guionista o autor.

Vale la pena mencionar que el gremio no menciona los proyectos escritos en su totalidad por una IA. El objetivo del WGA es proteger los intereses de sus afiliados y centra su estrategia en mantenerlos como los autores principales. Al tratarse de una herramienta, el sindicato no considera que el guionista delegue la responsabilidad a ChatGPT.

Las negociaciones entre el WGA y los estudios se llevarán a cabo durante dos semanas. Es posible que exista presión de algunos grupos para limitar el alcance de la inteligencia artificial en Hollywood, por lo que no se puede cantar victoria. De cualquier modo, estamos seguros de que ChatGPT generaría mejores guiones para Marvel que cualquiera de los escritores que desfilaron por la mediocre Fase 4 del MCU.

También en Hipertextual: