La huelga del gremio de escritores de cine y televisión en reclamo de mejores condiciones laborales en Hollywood empezó hace un mes. Esta medida se formalizó el pasado 2 de mayo y desde entonces hasta la actualidad distintos proyectos se han visto afectados. Hace unos días, se supo que Daredevil: Born Again, quizá la serie más importante de las que se están en desarrollo en el Universo Cinematográfico de Marvel, comenzó a sufrir retrasos. Ahora el proyecto que debe parar es Misión Imposible 8, con Tom Cruise.

De acuerdo con la última edición de la revista Empire, Misión Imposible: Dead Reckoning Parte 2 (o, simplemente, Misión Imposible 8), detuvo su proceso de grabación debido a la huelga del gremio de escritores de cine y televisión. Según el medio citado, la filmación de la producción se encuentra en un 40%. Esto ocurre a poco más de un año para el estreno, programado en el calendario para el día 28 de junio de 2024.

Es probable que, debido a los retrasos, esa fecha pueda cambiar, aunque de momento no ha habido información oficial al respecto. La franquicia Misión Imposible se encuentra a una semana de presentar su séptima entrega, quizá una de las esperadas dentro de esta narrativa. Su lanzamiento fue reprogramado en varias ocasiones y los últimos adelantos presentados invitan a pensar que será un largometraje fiel a la tradición de este relato: acción, un poco de drama, y mucha adrenalina.

Misión Imposible 8 y la huelga de escritores de cine y televisión

El gremio de escritores de cine y televisión reclama, en términos generales, mejores condiciones laborales. Dentro de un paquete amplio de aspiraciones, hay dos que destacan: desean salarios más altos y mayor participación en las ganancias venidas de la distribución del contenido a través de internet. El negocio ha cambiado, debido a las plataformas de streaming, y los autores se sienten fuera de esa dinámica.

Paramount

En un principio, se advirtió sobre la posibilidad de que esta huelga afectara a distintos proyectos relevantes para la industria. Hace unos días, debido a manifestaciones en las instalaciones de grabación, Daredevil: Born Again vio afectado su cronograma de trabajo. Por otro lado, Spider-Man 4, también del Universo Cinematográfico de Marvel, es otra de las producciones que se encuentra detenida.

En ese marco de películas y series afectadas debido a la huelga de escritores ha entrado Misión Imposible 8, protagonizada por Tom Cruise. Otros proyectos que están viéndose afectados son: Stranger Things, The Mandalorian, Yellowjackets, Abbott Elementary, The Last of Us y Billions. Hasta el momento, no hay una fecha prevista para el levantamiento del paro. Hace unos años, en 2007, se produjo otra huelga de escritores de cine y televisión. Esta se extendió durante 100 días.

En aquel momento, el reclamo era similar al actual. La principal diferencia es que los servicios de streaming no se había posicionado dentro del esquema de negocio como lo están en la actualidad. En este contexto, es factible que varios de los estrenos previstos se reprogramen. Mientras tanto, el que sí sigue en pie es el de Misión Imposible 7, que llegará a las salas de cine el próximo 13 de junio.

