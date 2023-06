Tom Holland repetirá como el superhéroe en Spider-Man 4, pero hay malas noticias para la producción. Según declaraciones del actor, la producción de Spider-Man 4 está totalmente parada, lo que sitúa el estreno de la cuarta entrega de colaboración entre Sony y Marvel en un futuro incierto.

Por lo visto, hay varias razones por las que la producción de Spider-Man 4 se ha parado en seco. La más importante es la huelga de guionistas de Hollywood que está afectando a todas las producciones de Marvel. También a la mayoría de grandes franquicias del cine, no solo de superhéroes.

Además, el actor también confirma que sus compromisos con otras producciones, como la que tiene en marcha con Apple, está retrasando todo el proceso. No obstante, lo confirma: habrá Spider-Man 4, pero no se sabe cuando. Es un secreto a voces que tanto Marvel como Sony quieren una secuela de No Way Home, y desde luego, la quieren con Tom Holland. Además, eso sí, de la esperada película de Miles Morales que está en marcha.

Spider-Man 4 está en pausa

Marvel Studios

Sea como sea, Tom Holland no da muchos detalles, pero apunta que todo está en marcha, aunque avanza muy lentamente, lo que supone un freno para la producción y, por tanto, un retraso para su estreno en esta nueva fase de Marvel, por mucho que los derechos del hombre araña los tenga Sony:

No puedo hablar de nada de esto, pero puedo decir que hemos estado teniendo reuniones. Hemos puesto todas ellas en pausa en solidaridad con los guionistas. Ha habido múltiples conversaciones, pero en este punto son etapas muy, muy tempranas" Parte de la entrevista a Tom Holland

Amy Pascal ya ha confirmado anteriormente que la película es uno de los grandes deseos de las dos productoras, y desde luego que esperábamos tener noticias mucho antes, mejores que las últimas declaraciones de Tom Holland:

¿Vamos a hacer otra película? Por supuesto. Estamos en ello, pero con la huelga de guionistas nadie está trabajando. Todos les apoyamos y una vez que lo resuelvan, comenzaremos Amy Pascal, Presidenta de Sony Pictures

La producción de la película ya se había confirmado en 2021, no solo por las declaraciones de Pascal, también por ser una suerte de compromiso de Kevin Feige. No obstante, con la huelga de guionistas todo se ha parado en seco. Y ni actor ni productora saben a ciencia cierta cuándo se retomarán el trabajo

Tom Holland, vital para Spider-Man 4

Es lógico que tanto Pascal como Feige quieran que Tom Holland siga encabezando la franquicia del superhéroe. Todas las entregas recientes de Spider-Man, así como las del Universo Cinematográfico de Marvel con Holland, han sido un éxito.

Aclamadas tanto por críticos como por los espectadores, la combinación entre efectos visuales, el toque de comedia y la personalidad de Holland parecen ser las claves. La interpretación del actor como Peter Parker ha sido ampliamente elogiada por su habilidad para retratar al joven superhéroe con un encanto juvenil y una vulnerabilidad conmovedora.

Independientemente de que veamos Spider-Man 4 en cines pronto, Tom Holland ha dejado su huella en el mundo del cine de superhéroes. Su encanto y dedicación al papel han catapultado al actor como uno de los más queridos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Hizo su debut como el icónico superhéroe en Capitán América: Civil War, y desde entonces ha protagonizado tres películas en solitario como Spider-Man: Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Lejos de casa (2019) y Spider-Man: Sin camino a casa (2021). Además de su trabajo en Marvel, Holland ha participado en otras películas, como The Lost City of Z, Chaos Walking y Cherry. Además de Uncharted, otro de sus grandes papeles recientes.

