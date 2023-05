Spider-Man: No Way Home fue un éxito descomunal que cementó la importancia del superhéroe. No solo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, sino como uno de los personajes más importantes del cine y de los cómics. Estrenada el 17 de diciembre de 2021, fue la primera película de la fase cuatro de la franquicia, y para muchos, la única buena. Las expectativas son altas y muchos se preguntan cuándo llegará Spider-Man 4 a cines de todo el mundo.

Tras el éxito de las producciones centradas en el superhéroe interpretado por Tom Holland, es normal que haya tanta anticipación por una nueva película del superhéroe. Mucho se rumoreaba que sería en julio de 2024, pero no se materializará.

Según MyTimeToShineH, informante con buena reputación cuando se trata de adelantar información relacionada con Marvel y otros estudios, Spider-Man 4 llegaría a los cines el próximo 25 de julio de 2025. Esto situaría a la producción antes que *Avengers: La dinastía Kang pero después de Los Cuatro Fantásticos.

Spider-Man 4 puede ser otro éxito de verano para Marvel

Tanto Spider-Man: De regreso a casa como Spider-Man: lejos de casa se estrenaron en fechas veraniegas y fueron éxitos por sí mismas. Ambas dirigidas por Jon Watts y protagonizadas por Tom Holland, marcaban un tono mucho más relajado y adolescente de los que nos tenía acostumbrado Marvel hasta aquel momento.

El estreno de Spider-Man: No Way Home en diciembre de 2021 fue una decisión coyuntural tras meses de retrasos de películas de la franquicia por las medidas de seguridad en cines debido a la pandemia de COVID. Ahora, con Spider-Man 4 volverían a su habitual estreno durante los meses de verano.

La premisa de Spider-Man 4

De momento no sabemos demasiado sobre los temas centrales en los que se enfocaría Spider-Man 4. Pero probablemente tenga que lidiar con una vida radicalmente diferente, ya que sus amigos y el resto de héroes han olvidado quién es. Por lo tanto, volverá a empezar su vida y probablemente se mantenga como un vigilante de su ciudad.

También será una buena oportunidad de introducir a personajes importantes como Gwen Stacy y Harry Osborn como parte de la época universitaria de Peter Parker. Ambos están ausentes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Lo que sí es claro, es que Spider-Man 4 tendrá un tono muchísimo más adulto, ya que Peter Parker inevitablemente ha crecido, y que se enfrenta a una situación vital completamente distinta a todo lo que había vivido hasta ahora. Sobre todo por la muerte de su tía May, y todo a lo que se tendrá que enfrentar en la soledad de su nueva vida.

También sabemos que Jon Watts no repetirá como director. La película estará a cargo de un nuevo realizador y nuevos guionistas que marcarán el nuevo tono del personaje para Spider-Man 4. De hecho, esta última tal vez sea la última vez que veamos a Tom Holland como Peter Parker, quien ha manifestado su deseo de dejar el Universo Cinematográfico de Marvel en varias ocasiones y en varias entrevistas.

