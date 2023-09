Aquaman and The Lost Kingdom estaba destinada a ser la última película del Universo Extendido de DC desde que James Gunn y Peter Safran platearon el reseteo de la saga. Desde entonces han circulado numerosos rumores sobre el filme y el superhéroe interpretado por Jason Momoa. Se habló de si tendría o no que ver con el nuevo DCU, de si tendrá una tercera continuación e incluso de si llegaría a estrenarse después de numerosos cambios y regrabaciones.

Tras estos precedentes, la compañía ha guardado silencio absoluto durante muchos meses. Pero ahora, al fin, parece que Warner Bros. ya tiene lista la película, y ha empezado con su promoción. Así, el estudio ha lanzado un primer avance, un breve teaser de apenas 30 segundos en el que se presentan a los personajes principales del proyecto. El primero y más destacado, evidentemente, es el Aquaman de Momoa. El superhéroe es ahora el rey de Atlantis y su deber es proteger a su pueblo.

El villano al que tendrá que hacer frente en esta ocasión será Black Manta, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. El personaje ya apareció en la primera entrega y en Aquaman and The Lost Kingdom regresa en busca de venganza. "Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que le importa", sentencia el envalentonado antagonista en el teaser. Momentos después, la casa del padre del héroe aparece en llamas, y los personajes de Momoa y Abdul-Mateen II comienzan su inevitable batalla.

A pesar de que en el adelanto apenas puede distinguirse nada por la rapidez del montaje y la escasez de imágenes, en él se anuncia que Warner Bros. lanzará el primer tráiler completo en tan solo 4 días. Esto quiere decir que el 14 de septiembre se mostrarán en profundidad más detalles de la cinta. El reparto de Aquaman and The Lost Kingdom lo completan Patrick Wilson, Nicole Kidman, Temuera Morrison y, sobre todo, Amber Heard. La actriz ha sufrido un boicot en los últimos años a causa de sus problemas judiciales con su exmarido Johnny Depp. Sin embargo, Warner Bros. y DC la han mantenido como Mera.

¿Cómo encaja Aquaman and The Lost Kingdom en el nuevo DCU?

Tras la llegada de Gunn y Safran a la presidencia de DC Studios y su anuncio de un nuevo DCU, Warner ha visto cómo las películas ya programadas de la franquicia han suscitado mucho menos interés. Ni siquiera The Flash, que se anunció como el reseteo oficial de la saga, logró llenar las salas como se esperaba. Posteriormente, el paso de Blue Beetle por los cines también ha sido muy discreto. Con Aquaman and The Lost Kingdom el estudio intentará revertir esa racha.

Y es que el Aquaman de Momoa es uno de los superhéroes más queridos por parte de los fans de DC. Por ello, hasta ahora no se ha confirmado que la nueva película vaya a ser su última aparición. Existe la posibilidad de que Aquaman continúe en el DCU a cargo del actor. De hecho, el hawaiano se reunió hace meses con Gunn y, tras su conversación, confirmó que había recibido muy buenas noticias. Por el momento hay que esperar a que los cabecillas de la nueva franquicia se pronuncien acerca de Aquaman and The Lost Kingdom y del futuro del personaje. La película se estrena en cines el 22 de diciembre.

