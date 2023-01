El Universo Extendido de DC nunca logró pasar por una buena época. Inició con Superman: Hombre de acero en 2013, dirigida por Zack Snyder como un reinicio de la franquicia del superhéroe, seguida por Batman v Superman en 2016. Esta última también fue una forma de reiniciar a Batman, que venía de la muy exitosa trilogía de Nolan. Aunque la primera tuvo éxito, la segunda fue un fracaso en la crítica.

De ahí en adelante, salvo Wonder Woman y Shazam!, ha sido un total desastre. La liga de la justicia, Aquaman, Black Adam, Birds of Frey, Suicide Squad y su secuela han tenido malas críticas o mal desempeño en taquilla. Sumado a eso, las líneas temporales confusas, de producciones con personajes de DC, pero que no están dentro del Universo Extendido, como fue el caso de la película en solitario del Joker y su futura secuela. También está el caso del Snyder Cut de La Liga de la justicia, sumando aún más complejidad. No fue ninguna sorpresa cuando Warner Bros decidió poner pausa y reiniciarlo todo.

Junto al plan de empezar con el Universo Extendido de DC desde cero vino la contratación de Peter Safran y James Gunn como directores de DC Studios para diseñar un plan a diez años de producciones. El objetivo es completar con Marvel de forma más ordenada, y con mayor control creativo.

Gunn y Safran anunciaron que la primera producción, tras reiniciar el Universo Extendido de DC, sería una nueva película de origen de Superman. Pero que el resto de títulos serían revelados más adelante, al inicio de 2023. Este es uno de los motivos por los cuales Henry Cavill deja el personaje.

Aún no han sido revelados, pero gracias a la filtración de una diapositiva en una presentación durante una reunión interna, tenemos el nombre de las producciones que llegarán al Universo Extendido de DC durante su primera fase.

La diapositiva filtrada

Las producciones de la primera fase del nuevo Universo Extendido de DC:

Ha bastado una foto mal tomada de la diapositiva proyectada durante una reunión interna en las oficinas de DC Studios para conocer las primeras cinco producciones. Éstas constituyen parte de la primera fase del Universo Extendido:

Superman: The Last Son (finales de 2024)

Green Lantern (Linterna Verde): The ring of Power (Verano de 2025)

*Teen Titans: Judas Contract (finales de 2025)

Night of Arrow (inicios de 2026)

Justice League (La Liga de la Justicia): Tower of Babel (finales de 2027)

Por la línea de tiempo en la gráfica de la diapositiva filtrada, todo parece indicar que la primera fase del Universo Extendido de DC se compone de esas cinco películas únicamente.

The Flash, la película en solitario del personaje con Ezra Miller parece que sigue adelante, siempre y cuando sus escándalos lo permitan. Su estreno está programado para el 16 de junio de 2023.