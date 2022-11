Mientras la mayor parte del Universo Cinematográfico de Marvel tiene un rumbo claro, al menos en su programación, aún se desarrollan proyectos que tarde o temprano se incorporarán a esa narrativa. A la serie Vision Quest, basada en explorar la historia de Vision luego de WandaVision, se sumará otra producción: Wonder Man, otra serie que ya tiene protagonista, Yahya Abdul-Mateen II.

Aunque Wonder Man puede no ser de los proyectos más reconocibles dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, en un contexto en el que abundan las propuestas, es una serie que parece estar dando pasos firmes. A la confirmación de Yahya Abdul-Mateen II, según información de Thw Hollywood Reporter, se suman otros nombres vinculados con la serie. La idea se encuentra en proceso de preproducción.

Algunos de los involucrados que acompañarán a Yahya Abdul-Mateen II en Wonder Man son Destin Daniel Cretton y Andrew Guest. El primero ya forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de dirigir Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Mientras que el segundo viene de ser parte de los escritores de la reconocida serie Brooklyn Nine-Nine.

¿Quién es Yahya Abdul-Mateen II, el protagonista de Wonder Man?

Yahya Abdul-Mateen II es uno de los rostros reconocibles del Universo Extendido de DC, al menos hasta hace poco. El intérprete estuvo involucrado en un par de proyectos basados en la competencia de Marvel. Fue el villano de Aquaman (2018), interpretando a Manta Negra. También encarnó a Calvin Abar en Watchmen, una de las series más prestigiosas de esa narrativa.

Pero puede que los seguidores del actor, o aquellos melómanos o fanáticos de las producciones de Netflix, lo recuerden por una suerte de serie de culto dentro de esta plataforma. Se trata de The Get Down, un relato orientado a explorar parte de los orígenes del rap. En esa historia, Yahya Abdul-Mateen II interpretó a Cadillac, uno de los personajes más relevantes.

Puede que su acercamiento al Universo Cinematográfico de Marvel le dé al actor un nuevo estatus dentro de la industria del cine. Yahya Abdul-Mateen II fue relacionado con Furiosa, la precuela relacionada con Mad Max: Fury Road que se encuentra en desarrollo. Sin embargo, por un tema de agendas, no fue posible que abordara el proyecto.

Wonder Man se presenta como un rol a través del cual revivirá a uno de los personajes más antiguos dentro de estas historietas. Su debut se produjo en 1964 en el número 9 de Avengers. ¿Cuándo llegará a las pantallas? Quizá se produzca durante 2024 y ocupe uno de los espacios destinados a títulos aún no nombrados.