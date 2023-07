Aquaman 2 está convirtiéndose en un reto para Warner Bros y sus nuevos jefes. El film, conocido oficialmente como Aquaman y el Reino Perdido, sobrevivió a la guillotina y forma parte del nuevo Universo Extendido de DC (DCEU). No obstante, su desarrollo ha causado problemas y ahora amenaza con dejar fuera a un superhéroe importante.

Un reporte de THR menciona que Aquaman 2 está en su tercera ronda de reshoots, ahora bajo el liderazgo de James Gunn. El cineasta se ha involucrado en el rodaje más reciente con el fin de darle salida al proyecto que lleva más de un año en postproducción. El problema para los fanáticos es que el nuevo jefe de DC habría dejado fuera a Batman.

Fuentes cercanas a la producción confiaron que el Caballero de la Noche no tendrá presencia en Aquaman 2. Las escenas de Michael Keaton y Ben Affleck se omitieron en el último corte debido a que James Gunn y Peter Safran no quieren prometer un universo cinematográfico que no ocurrirá. La película se gestó durante la administración de Toby Emmerich y Walter Hamada, quienes tenían planes distintos para el DCEU.

Pese a que Keaton y Affleck son protagonistas en The Flash, la historia con Aquaman 2 es distinta. La película se ha retrasado en numerosas ocasiones debido a la saturación de trabajo en los estudios de efectos especiales. Ben Affleck aceptó interpretar de nuevo a Bruce Wayne durante un reshoot, sin embargo, Gunn y Zafran se negaron.

Los jefes de DC Studios no quieren atar el destino de la película a fracasos anteriores.

Aquaman 2 enfrenta un futuro incierto

Aquaman 2 es uno de los proyectos más complicados de Warner Bros. La película pertenece a una era que ya no existe y su estreno se ha retrasado en una infinidad de ocasiones. La saturación de los estudios de efectos especiales por culpa de la pandemia provocó que su debut se aplazara hasta finales 2023.

La película de James Wan tiene «algo» que provoca que los ejecutivos de Warner Bros sigan abriendo la cartera. Recientemente, el estudio aprobó un rodaje de cinco días con James Gunn al mando. La dupla confía en que Aquaman 2 pueda revertir la mala racha que experimentan, luego del estrepitoso fracaso de The Flash.

Antes de que Gunn y Safran tomaran las riendas del Universo Extendido de DC, Aquaman 2 ya contaba con dos reshoots. Aunque el rodaje principal concluyó a principios de 2022, Warner no estaba satisfecha con los puntajes y la historia. Las fuentes indican que los cineastas están frustrados por el tiempo que lleva el proyecto en postproducción.

Si los planes no se alteran, Aquaman y el Reino Perdido se estrenará el 20 de diciembre de 2023. Es difícil saber si la secuela tendrá el mismo impacto que la película original en términos de recaudación. La saturación de películas y series de superhéroes ya provocó hartazgo entre los fanáticos, quienes prefieren quedarse en casa antes de pagar una entrada al cine.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente