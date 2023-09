El iPhone mini habría llegado al final de su recorrido. Después del evento Wonderlust que se realizará mañana, y donde las estrellas serán los nuevos iPhone 15, Apple podría discontinuar el modelo que presentó en 2020 y que, pese a recibir excelentes críticas, solo duró dos generaciones.

La especulación en torno a una posible discontinuación del iPhone mini creció tras un tuit una publicación de Mark Gurman. El reputado periodista de Bloomberg indicó que el stock de varios productos era bajo o nulo en las Apple Store, entre ellos el iPhone 12 y el iPhone 13 mini. Según sus fuentes, los dispositivos o accesorios en falta se repondrían en la noche del martes, después del evento.

Sin embargo, Macrumors nota que existen notorias demoras en las entregas del iPhone 13 mini en la tienda en línea de Apple. En especial en Estados Unidos. Dependiendo de la versión —con 128, 256 o 512 GB de almacenamiento—, los usuarios pueden recibirlos entre 2 y 3 semanas después de la compra, o, en los casos más extremos, en un período de entre 6 y 8 semanas.

Lo último podría ser el síntoma definitivo de que Apple esté pensando en matar al iPhone mini para enfocar sus recursos en otros modelos. Una vez que finalice el evento del martes y se actualice su catálogo online, sabremos si efectivamente los de Cupertino han optado por decirle adiós a este producto.

El final del iPhone mini podría estar cerca

El iPhone mini debutó en 2020, con el lanzamiento de la línea iPhone 12. El dispositivo fue aclamado por la prensa por su capacidad de ofrecer las mismas características de la versión estándar en un cuerpo más pequeño. La principal concesión que hizo Apple con dicho modelo fue en la duración de la batería, aunque un año después logró mejorar en dicha arista de la mano del iPhone 13 mini.

Sin embargo, el dispositivo nunca logró despegar en ventas, y eso lo habría condenado. De hecho, en diciembre de 2021 aparecieron los primeros rumores de que Apple no planeaba lanzar un iPhone 14 mini en 2022. Un dato que finalmente se corroboró con la introducción del iPhone 14 Plus, un modelo con las mismas prestaciones del iPhone 14 estándar, pero con una pantalla de idéntico tamaño a la del Pro Max (6,7 pulgadas). El elemento diferenciador que propusieron los de la manzana fue su gran autonomía.

Si bien el iPhone 14 Plus no fue el éxito comercial que Apple pretendía, habría tenido un mejor desempeño que el iPhone 13 mini. De hecho, en el primer trimestre de 2022, la versión mini habría representado solo un 3 % de las ventas del iPhone 13 en EE. UU. Por su parte, durante el primer trimestre de 2023, la demanda de pantallas del iPhone 14 Plus habría crecido un 59 % en comparación con las del iPhone 13 mini.

¿Apple se queda sin modelos pequeños?

Habrá que ver si estos indicadores determinan que Apple pone punto y final a su experiencia con los iPhone mini. Si se concreta su discontinuación, será solo 3 años después del lanzamiento del primer modelo, y con apenas 2 generaciones en su haber. Además, su eliminación definitiva significaría que, en un futuro no muy lejano, Apple podría quedarse sin modelos pequeños.

No olvidemos que, en 2024, los de Cupertino lanzarían un nuevo iPhone SE. Uno de los cambios más notorios a dicha versión sería la adopción de una pantalla de 6,1 pulgadas. Esto significaría dejar atrás el característico panel de 4,7 pulgadas y alcanzar el mismo tamaño de los modelos estándar y Pro. Estaremos atentos a las novedades.

