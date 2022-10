Todavía no pasaron dos semanas del lanzamiento formal del iPhone 14 Plus, que salió a la venta el pasado 7 de octubre, pero la cosa no pinta bien para el nuevo integrante de la familia de móviles de Apple. Según reporta The Information, los de Cupertino ya frenaron la producción del dispositivo, a la espera de reevaluar su demanda.

El citado medio indica que la firma californiana le pidió a, al menos, un fabricante chino que "detuviera inmediatamente" la producción del iPhone 14 Plus. La intención de Apple es analizar cómo evolucionan los pedidos del público para este modelo y, a partir de allí, definir los siguientes pasos de su estrategia de aprovisionamiento.

La drástica decisión no solo afecta a las firmas que se encargan del ensamblado final del smartphone, sino también a otros integrantes intermedios de la línea de producción. El informe indica que dos proveedores que se encargan de armar módulos con componentes de distintos fabricantes, han reducido sus tareas ligadas al iPhone 14 Plus en un 70 y 90%, respectivamente.

Lo llamativo de esa situación es que, pese al flojo debut del nuevo modelo, Apple no dudaría en seguir adelante con los planes a futuro para las versiones Plus. Al menos por ahora. De hecho, The Information menciona que los dirigidos por Tim Cook ya estarían trabajando en la planificación de un iPhone 15 Plus. Aunque tampoco se debe tomar como algo escrito en piedra, si consideramos que falta prácticamente un año para su lanzamiento.

El iPhone 14 Plus ha comenzado con el pie izquierdo

La decisión de Apple de paralizar la producción del iPhone 14 Plus no sorprende demasiado, considerando que durante el período de preventa, en las semanas previas a su llegada al mercado, ya daba señales de un débil interés por parte del público. El reconocido analista Ming-Chi Kuo incluso publicó que las reservas del citado modelo y del iPhone 14 estándar eran peores que las del iPhone 13 mini y el iPhone SE de tercera generación en sus respectivos lanzamientos.

Una situación muy llamativa, sin dudas, puesto que el iPhone 14 Plus se dejaba ver como una opción más que atractiva para los usuarios. Principalmente, para quienes pretendían un iPhone con mayor pantalla sin caer en la versión Pro Max. Además, su destacada cámara y gran autonomía —la mejor de cualquier iPhone en la historia, según Apple— parecían completar una combinación ganadora.

Sin embargo, especialistas creen que el gran problema del iPhone 14 Plus es su precio. Especialmente en Estados Unidos. No olvidemos que allí se vende a partir de 899 dólares; es decir, solo 100 dólares menos que el iPhone 14 Pro ($999), y apenas 200 dólares más barato que un Pro Max, que parte de los 1.099 dólares y ofrece el mismo tamaño de pantalla, pero muchas mejores prestaciones de cámara, pantalla y procesador.

En otros países, la diferencia de precios es un poco más notoria. En España, por ejemplo, un iPhone 14 Plus se vende a partir de 1.159 euros, mientras que el Pro Max se consigue desde 1.469€.

Habrá que ver cómo sigue la historia. Por lo pronto, el debut del modelo más nuevo del catálogo de móviles de Apple no ha sido benévolo. Estaremos atentos a las novedades que puedan surgir al respecto.