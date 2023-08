Con el paso de Twitter a X, los distintos productos de la compañía se han visto obligados a adecuar su denominación, y TweetDeck no es la excepción. El popular cliente oficial también está cambiando su nomenclatura para reflejar la nueva visión de Elon Musk, y ahora se llama XPro.

Claro que la modificación se está realizando de un modo bastante gradual y desordenado. Si ingresas a la web de TweetDeck, pero sin estar conectado con tu cuenta de Twitter (X), verás la denominación XPro en la esquina superior izquierda de la pantalla. Sin embargo, el resto de la página mantiene referencias a la versión "antigua" de la plataforma.

Un dato curioso es que la portada de XPro sigue mostrando un gráfico con el antiguo logo del pájaro azul de Twitter. Además, la traducción al español es bastante deficiente. La versión principal en inglés dice "A powerful, real-time tool for people who live on Twitter", lo cual debería trasladarse a nuestro idioma como "Una potente herramienta en tiempo real para las personas que viven en Twitter". Sin embargo, dice algo diferente: "Una herramienta potente y en tiempo real para las personas que hacen transmisiones en directo en Twitter". Lo pueden cotejar en la siguiente imagen.

Adiós TweetDeck, hola XPro

Es evidente que muchos de los cambios ordenados por Elon Musk desde la transformación de Twitter a X se están dando sobre la marcha. De hecho, la web en español de TweetDeck todavía muestra parte del texto en inglés, lo cual deja en claro que el trabajo está lejos de terminado.

Además, se incluye un enlace a la versión legacy de XPro que redirecciona hacia la vieja portada del cliente de Twitter. Allí se puede apreciar su tradicional eslogan "Tweet like a pro", o "Tuitea como un profesional".

Otra cuestión llamativa es que, más allá de adoptar XPro como nuevo nombre para TweetDeck, la URL del cliente no ha cambiado. Esto significa que se sigue accediendo a través de tweetdeck.twitter.com. Pese a ello, no sería extraño que pronto veamos aplicado el redireccionamiento a un dominio x.com. Siempre y cuando la red social de Elon Musk logre atender todos los riesgos de seguridad asociados con el cambio de marca y web.

La modificación de nombre fue tan repentina que, en principio, Twitter no había tomado algunas medidas de protección básicas para evitar problemas. Entre ellos, las estafas vía correo electrónico, o el redireccionamiento a sitios maliciosos en el caso de que un usuario escriba mal la dirección (xx.com, por ejemplo). Mientras que en ciertos países, como Indonesia, el dominio x.com se encuentra bloqueado por sus antiguos vínculos con la pornografía y las apuestas en línea.

Los cambios repentinos de Elon Musk en Twitter

Pese a que nos parezca ridículo en mayor o menor medida, la desaparición del nombre TweetDeck en favor de XPro no sorprende. Después de todo, Elon Musk no solo cambió la denominación de Twitter por X, tanto a nivel corporativo como de red social. Lo mismo hizo con Twitter Blue, que ahora se llama X Blue.

Claro que muchos usuarios preferirían que la compañía hoy esté enfocada en la largamente prometida renovación de TweetDeck, más que en su renombre a XPro. No olvidemos que el cliente oficial de Twitter pasaría a ser exclusivo de los suscriptores de su versión de pago. En tanto que en 2022, la red social se ganó la furia de los usuarios de Mac tras la discontinuación de su app para macOS.

