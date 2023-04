Twitter Inc., la empresa que adquirió Elon Musk en octubre de 2022, ya no existe. Así lo ha justificado la compañía en una reciente presentación judicial relacionada con una demanda de Laura Loomer, una activista de extrema derecha que denunció a la mencionada empresa por violar las leyes federales de extorsión tras prohibir su cuenta en 2019.

“Twitter, Inc. se ha fusionado con X Corp. y ya no existe”, se puede leer en la presentación publicada el pasado 4 de abril. En esta, también se menciona que X Corp. es una empresa privada, y su compañía matriz es X Holdings Corp. Elon Musk, quien es dueño de ambas compañías, no ha mencionado nada al respecto oficialmente, aunque el magnate, según revela Slate, llegó a registrar en abril de 2022 hasta tres empresas prácticamente con el mismo nombre: Holdings I, Holdings II y Holdings II.

Precisamente, estas tres empresas son las que ha utilizado Musk para completar la compra de Twitter. X Holdings I, en concreto, sirvió como la empresa matriz, mientras que X Holdings II era una filial destinada a fusionarse con Twitter, aunque presuntamente, Musk acordó mantener la identidad corporativa de la red social y, por tanto, la marca de Twitter. X Holdings III, por otro lado, era la compañía encargada de asumir el préstamo de 13 mil millones de dólares que Musk tuvo que pedir a diferentes entidades para poder avanzar con la compra de la red social.

Más adelante, y tras la fusión con Twitter, X Holdings II desapareció, por lo que Twitter Inc. se había convertido en una filial de X Holdings I al menos, hasta marzo de 2023, cuando Elon Musk registró X Holdings Corp y X Corp. Semanas después, el magnate quiso fusionar sus diferentes compañías. Ahora, por tanto, Holdings I es X Holdings Corp, y Twitter Inc. es X Copr.

Elon Musk podría reunir Twitter, Tesla y SpaceX y el resto de sus compañías en una empresa matriz llamada X Holdings Corp.

Si bien, reiteramos, Elon Musk no ha confirmado nada al respecto, todo apunta a que la intención del magnate es reunir sus principales compañías en una única empresa matriz llamada X Holdings Copr. Musk, de hecho, lleva años jugando con la X como letra clave de sus principales negocios. Véase SpaceX, o el Tesla Model X, o la intención de crear una app llamada basada en Twitter, literalmente, ‘X’.

Musk, además, calificó como de “buena idea” una publicación en Twitter compartida en 2020 por el youtuber Dave Lee en el que decía lo siguiente. “Propongo a Elon Musk formar una sociedad de cartera llamada X. La misión de X es asegurar la supervivencia y el progreso humano. X se convertiría en empresa matriz de Tesla, SpaceX, Neutalink y The Boring Company”. Todas estas compañías, de hecho, no solo son propiedad del magnate, sino que Musk también figura como CEO.

En cualquier caso, y de confirmarse oficialmente la intención de Musk de crear una empresa matriz para reunir sus diferentes compañías, Twitter, la red social, seguiría llamándose Twitter. El movimiento del magnate, de hecho, es algo que hemos visto recientemente con la compañía matriz de Mark Zuckerberg, anteriormente conocida como Facebook y ahora llamada Meta.

