De entre todos los aciertos de casting en el cine de superhéroes, el de Robert Downey Jr. como Iron Man es sin duda uno de los más evidentes. Tanto los fans del personaje como decenas de personalidades de la industria de Hollywood alaban aquella decisión. El actor fue quien dio inicio al exitoso Universo Cinematográfico de Marvel y actualmente es imposible pensar en nadie más para el papel. Pero, antes del estreno de su primera película, hubo otro intérprete que estuvo muy cerca de arrebatarle el rol. Alguien que ahora ha encontrado su sitio en Star Wars: Timothy Olyphant

El actor debutó en The Mandalorian como el sheriff de Mos Pelgo en Tatooine, Cobb Vanth. Y su llegada a la franquicia galáctica, pese a que es un personaje secundario, se ganó el aplauso los fans. Pero en una entrevista concedida a The Playlist, el intérprete ha explicado lo que supuso para él intentar ser Iron Man. También ha reflexionado sobre cómo fue perder el papel frente a Downey Jr.

"Solo puedo decir que, como aprendo un poco lento y creo que estaba muerto de miedo por las cosas que vienen con el éxito en este negocio, fue el primer momento en que recuerdo haber pensado: 'Bueno, no puedo estar más con los pies en la tierra, así que será divertido'", rememora Timothy Olyphant acerca de cómo decidió intentarlo en el casting de Iron Man.

De Iron Man a Star Wars gracias a Jon Favreau

"Creo que antes de eso estaba como: 'Oh, no quiero ese tipo de problemas'. Y también creo que parte del atractivo fueron las conversaciones que tuve con [Jon] Favreau. Le tengo muchísimo respeto y simplemente me gusta el tipo. Es un buen tío", añade el actor, quien desvela haber hablado sobre el papel con el director en varias ocasiones.

"Si vas por ese camino, no vas a encontrar a nadie mejor con quien hacerlo que él, así que tengo buenos recuerdos de esa experiencia, ¿sabes? Trato de ver las cosas simplemente por lo que son y no por lo que podrían haber sido", reconoce Olyphant, quien intenta no pensar en todo lo que podría haberle dado el papel de Iron Man en caso de hacerse con él.

En lugar de lamentarse por un trabajo que acarició con la yema de los dedos y que se le escapó, Timothy Olyphant agradece haber entablado esa amistad con Jon Favreau. El que fuera director de Iron Man se convirtió años después en uno de los principales creativos de Lucasfilm, creando junto a Dave Filoni la serie The Mandalorian. Para la segunda temporada del proyecto, el cineasta no dudó en llamar al actor, que esta vez sí consiguió el papel de Cobb Vanth.

"Cualquier conversación que tuve con Jon sobre el trabajo y el proceso de Iron Man lo recuerdo con mucho cariño. Fue un proceso agradable… Y, bueno, él es quien me contrató para The Mandalorian, así que no me debe nada", sentencia Olyphant. Más adelante, el intérprete regresó a Star Wars en El Libro de Boba Fett. Quizá no lograra enfundarse la armadura del superhéroe, pero el traje de cowboy galáctico lo ha llevado de manera sensacional hasta el momento.

